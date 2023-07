L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé un atelier régional africain sur les enseignements tirés de la mise en œuvre des plans d’action nationaux sur la résistance aux antimicrobiens (RAM). Cette rencontre prendra fin le 13 juillet.

La résistance aux antimicrobiens est une des dix menaces auxquelles est confrontée l'humanité, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ce fait a notamment conduit à la tenue d'un atelier de trois jours pour aborder le sujet de fond en comble. "La santé mondiale et le développement durable sont menacés par la résistance aux antimicrobiens (RAM).

Selon l’Organisation mondiale de la santé, elle est l’une des dix plus grandes menaces pour la santé publique auxquelles est confrontée l’humanité. Fort de son importance et de l’urgence d’action, la RAM a été inscrite comme un paquet d’actions majeures du domaine de la prévention de la sécurité sanitaire mondiale. Sa prévention nécessite que des mesures soient prises d’urgence dans de multiples secteurs pour que les objectifs de développement durable puissent être atteints", a affirmé le Dr Vincent Sodjinou, représentant-résident de l’OMS au Sénégal et chef de file des partenaires techniques et financiers dans la lutte contre la RAM.

"L'atelier, poursuit-il, servira également de plateforme pour apporter un soutien ciblé aux pays leaders afin de mettre en place des systèmes et des processus pratiques pour catalyser la coordination et l’action sur la RAM. Les pays auront également l’occasion de se familiariser avec l’outil d’évaluation de la législation sur la RAM et de renforcer les réglementations relatives à la RAM au niveau national".

Dans sa prise de parole, le représentant de l'OMS a insisté sur le bien-fondé de la préservation de l'efficacité antimicrobienne. "La préservation de l’efficacité antimicrobienne, tout en assurant un accès durable et équitable aux antimicrobiens pour une utilisation responsable et prudente en santé humaine, animale et végétale, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable et à la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action mondial contre la RAM dans le cadre d’une approche fondée sur l’unité d’action en matière de santé".

Le Dr Vincent Sodjinou d’ajouter : ‘’Ceci est d’autant plus nécessaire que le coût de la résistance aux antimicrobiens pour l’économie est considérable avec, outre les décès et les incapacités, des séjours prolongés à l’hôpital, le besoin de recourir à des médicaments plus onéreux et des difficultés financières pour les personnes touchées. Les approches pérennes de solutions exigent une approche opérationnelle et bien coordonnée".