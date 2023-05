Le conseil municipal de Fatick a procédé, vendredi, à l’élection d’un nouveau bureau paritaire suite à l’invalidation par la Cour suprême du premier bureau pour non-respect de la parité, a constaté l’APS. « Il fallait se conformer à l’arrêt de la Cour suprême qui après un recours de certains conseillers avait invalidé l’élection complémentaire du bureau municipal de Fatick », a expliqué le maire de la commune, Matar Ba. Dans le bureau précédent, le ministre conseiller Birame Faye était premier adjoint au maire. « Nous avions une autre interprétation pensant qu’on pouvait commencer la parité en mettant un homme ensuite une femme.

Ce qui a été invalidé par la Cour suprême », a expliqué Matar Ba soulignant la nécessité de reconvoquer le conseil municipal. A la suite d’une réunion qui a duré plusieurs heures, le conseil municipal a élu Ndeye Aïda Diouf, premier adjoint au Maire. Elle est suivie par Maïssa Mahécor Diouf, 2eme adjoint et respectivement Ma Khady Diamé et Amadou Bamba Fall sont les 3eme et 4eme adjoints. Le maire de la commune, Matar Bâ, s'est dit satisfait de ce « nouveau bureau qui a travaillé en toute responsabilité pour répondre aux besoins spécifiques des populations. » Selon lui, il leur (bureau) faut de l’engagement pour mériter la confiance que les populations ont placée en eux en soumettant des problèmes qui sortent de leur champ d’actions.

Le conseil municipal a également statué sur l’autorisation spéciale pour les fonds de dotation et les fonds de concours qui tournent autour de 180 millions FCFA. Ces fonds sont destinés à la santé, l’éducation, entre autres compétences transférées. « La commune de Fatick a déjà changé de visage, mais on veut aller plus loin avec la réalisation de la voirie et l’éclairage public. Et, dans six mois, le changement sera visible », a-t-il annoncé.