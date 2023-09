La deuxième édition du festival Dakar en jeux se tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2023 dans les communes de Dakar, Diamniadio et Saly.

En attendant les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, la capitale sénégalaise va abriter son second festival Dakar en jeux. Cette deuxième édition, prévue entre les communes de Dakar, Diamniadio et Saly, aura lieu du 31 octobre au 4 novembre 2023.

En conférence de presse ce jeudi, les organisateurs ont un peu passé en revue la programmation de cette année. "Pour le programme de façon ramassée, ce sont 2 000 athlètes qui sont attendus avec 15 sports d'initiation pour 30 000 spectateurs au moins. Au-delà des activités sportives, l'art et la culture seront également mis en avant avec des concerts, du slam et les arts urbains. L'objectif est de créer de l'énergie positive entre les Sénégalais durant ces cinq jours de festival", a décliné le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, Ibrahima Wade.

"L'objectif principal, poursuit-il, est d'accueillir les 14 régions du Sénégal à Dakar, Diamniadio et Saly pour des moments de communion entre les jeunes autour du sport notamment. Certes, il y aura du fun, mais aussi un aspect didactique par rapport à la citoyenneté, à l'environnement, entre autres. Et si l'on se projette, l'année prochaine, c'est Dakar qui ira vers les autres localités du pays".

Dans sa présentation du programme de 2023, l'ancien athlète a laissé entendre que des nouveautés seraient notées lors de ces cinq jours de communion. "Pour cette deuxième et non pas dernière édition, il y aura beaucoup d'innovations. Cela ne sera pas seulement des moments d'amusement. Nous essayons d'allier l'utile à l'agréable. Ainsi, des programmes d'éducation aux valeurs et à la citoyenneté seront inclus. Sans oublier le concept de brigades vertes. Vous l'aurez compris, elles se chargeront des plantations d'arbres dans les trois localités concernées. En outre, l'assainissement sera de mise dans les communes de Dakar, Diamniadio et Saly", a précisé M. Wade.

Venu représenter l'édile de Dakar, Cheikh Guèye, par ailleurs maire de la commune de Dieuppeul-Derklé se réjouit que la capitale soit le lieu de ce genre d'événement. "La ville de Dakar est une nouvelle fois honorée d'accueillir le festival Dakar en jeux. Notre chère capitale sera non seulement une terre d'accueil, mais aussi d'expression pour les jeunes talents sénégalais qui nous éblouissent à travers les arts et le sport notamment. La ville de Dakar se porte garante de jouer entièrement sa partition pour faire de cette deuxième édition une fête inoubliable qui honore la jeunesse sénégalaise, la jeunesse dakaroise. J'en suis sûr, cela sera également un moment privilégié pour mettre en avant la Teranga sénégalaise et vendre encore davantage la destination Sénégal".

Par ailleurs, pour ce membre de Taxawu Sénégal, ce festival est une "formidable opportunité" pour que les Dakarois puissent mieux connaître leur département. "Avec des activités sportives et culturelles un peu partout à Dieuppeul-Derklé, aux Parcelles-Assainies, à la Médina, entre autres communes, les populations de Dakar auront l'occasion de découvrir plus leur contrée. La capitale va bouger durant ces cinq jours".

Mamadou Diop