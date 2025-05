La 33e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis a été officiellement ouverte avant-hier sur le mythique bateau ‘’Bou El Mogdad’’ ancré dans le grand bras du fleuve Sénégal, par le secrétaire d’État Bakary Sarr, chargé de la Culture. Pendant cinq jours, Saint-Louis, ville lumière, ville créative, ville historique, émerveillée par la diversité créative, par la richesse de son patrimoine architectural, mémoriel et culturel, sera la capitale internationale de la musique jazz. Une tribune que les représentants du gouvernement et de la commune ont saisie pour annoncer que le festival sera soutenu davantage en moyens financiers et logistiques pour le rayonnement du Sénégal et de notre culture.

En accueillant les autorités et les festivaliers, l’adjoint au maire de Saint-Louis, Pape Ibrahima Faye, a rappelé que l’événement emblématique célèbre non seulement la musique, mais aussi l'unité et la diversité de la culture sénégalaise. Pour lui, le festival rappelle que la musique est un langage universel qui transcende les frontières unissant des personnes de différentes origines et cultures dans une célébration commune. ‘’Cette année encore, notre ville, avec son riche héritage historique et artistique, se transforme en une toile vibrante où les notes de jazz résonnent, racontant des histoires de passion, d'espoir et de créativité. Chaque note, chaque improvisation est une invitation à rêver, à partager et à célébrer notre humanité collective. Ce festival est l'occasion de créer des ponts, d'encourager les échanges culturels et de réaffirmer notre engagement pour des valeurs de tolérance et de respect mutuel’’, a soutenu le représentant du maire de Saint-Louis. Avant d’ajouter qu’au-delà des concerts et performances, le festival de jazz est aussi une plateforme pour promouvoir la ville. ‘’Saint-Louis, avec sa beauté architecturale, son patrimoine vivant et ses paysages enchanteurs, mérite d'être connue comme une destination incontournable pour les amoureux de la musique et de l'art. C’est pourquoi j’invite tous les festivaliers et visiteurs à explorer nos ruelles, nos marchés et nos espaces culturels pour faire de ce festival une célébration inoubliable, un hommage vibrant à la magie du jazz, à l'esprit chaleureux de notre ville. D’ailleurs c’est dans ce cadre qu’une convention va passer dans les prochaines semaines au conseil municipal pour institutionnaliser ce festival au niveau de la commune et pour que ce dernier n’ait plus des problèmes de fonds de roulement pour les prochaines éditions’’, a déclaré Pape Ibrahima Faye.

La musique jazz, un langage qui transcende les frontières

Pour le président de l’association Saint-Louis Jazz, Idriss Benjelloun, le jazz est un art qui prône l'ouverture, le dialogue et l'échange. ‘’En tant que festival, nous avons la responsabilité de promouvoir ces valeurs. Nous voulons que notre festival soit un lieu de rencontres où l'on célèbre la diversité des cultures et des talents’’, a-t-il souligné.

Profitant de la cérémonie d’ouverture, M. Benjelloun a également remercié chaleureusement les partenaires sans qui l’événement n'aurait pu voir le jour. ‘’Merci de croire en notre vision et de continuer à faire résonner la magie du jazz dans notre belle ville patrimoine mondial de l'humanité. Nous ne voulons plus seulement nous limiter à une simple célébration annuelle, nous aspirons à faire du jazz une présence vivante tout au long de l'année. C'est pourquoi nous mettons en place plusieurs projets ambitieux. La création d'une académie de jazz, des formations, l'accompagnement des artistes, de tous les artistes à tous les niveaux sont des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Ces initiatives ne peuvent voir le jour qu'avec le soutien de l'État du Sénégal, des communes, des professionnels du secteur, des universités ainsi que de nos partenaires et mécènes. Ensemble, nous pouvons créer un écosystème dynamique qui permettra à notre patrimoine musical de s'épanouir et d'inspirer les générations futures. Le jazz est une musique de partage. Nous souhaitons qu'elle soit accessible à tous sans distinction’’, a déclaré le président de l’association Saint-Louis Jazz.

Au nom du gouvernement, le secrétaire d’État à la Culture, Bakary Sarr, a signalé que le Festival international du jazz de Saint-Louis n'est pas seulement une manifestation musicale, mais un véritable tremplin pour l'éclosion des jeunes talents.

Des appuis financier, logistique et institutionnel promis à Saint-Louis jazz

Pour lui, l'événement est devenu non seulement un espace créatif et dynamique de rencontres, d'échanges, d'expériences, mais également une vitrine de promotion et de valorisation de la destination Sénégal et de son patrimoine culturel. Il est aussi incontestablement un vecteur de développement économique, touristique et social. Avant de rappeler que le jazz est le vecteur d’une culture noire atlantique dont les thèmes et les techniques transcendent l'ethnicité et la nationalité pour produire un langage universel qui transforme les barrières, unit les âmes et tisse des liens fraternels par-delà les rivages de l'Atlantique.

‘’Il est un langage universel de liberté, d'émotion et de transmission mémorielle. Comme en témoigne l'attachement de la communauté afro-américaine, une présence devenue naturelle depuis des décennies, singulièrement lorsque la ville ouvre ses portes et déploie chaque année, comme en pèlerinage, les milliers de visiteurs dans les colonies de visiteurs d'Amérique, de Caraïbes et d'Europe. Ils rejoignent ainsi les nombreux amateurs du jazz venus des quatre coins du monde, séduits par le charme intemporel de cette ville, berceau de l'hospitalité. Cette légendaire Teranga sénégalaise est devenue le sceau de notre ouverture à l'autre, l'espace d'accueil et de fusion de la diversité culturelle’’, a poursuivi Bakary Sarr.

Avant de rassurer les organisateurs du festival de l'engagement sans faille de l'État à soutenir l’initiative. Selon lui, son département veillera à ce que l'accompagnement financier, logistique et institutionnel soit à la hauteur des ambitions portées par le festival. ‘’Je me réjouis de la mise en œuvre de projets innovants axés sur la protection de l'environnement, la promotion de la citoyenneté, l'interculturalité qui ouvre ainsi de nouvelles opportunités aux acteurs face à la complexité des défis et enjeux de l'heure. Le Festival de jazz de Saint-Louis est une fierté nationale. Il est de notre devoir collectif et individuel de pérenniser cet événement phare de l'agenda culturel national et international. Je voudrais vous assurer du soutien et de la disponibilité du ministère chargé de la Culture pour développer ensemble des partenariats solides et dynamiques autour du Festival international de jazz de Saint-Louis, le plus grand rendez-vous culturel en Afrique et dans le monde’’, a conclu le secrétaire d’État à la Culture.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS