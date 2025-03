Grand retour du Fifdak en avril 2026 ! Dans un communiqué publié hier, la tenue de l’édition 2026 du Festival international du film de Dakar (Fifdak) est officiellement annoncée. Placé sous le thème ‘’Une célébration mondiale du cinéma au cœur de Dakar’’, le festival se tiendra du 14 au 19 avril 2026, marquant son grand retour après plusieurs années de pause. D’après la note, le Fifdak n’a qu’une seule ambition : ¨Se positionner comme un événement cinématographique incontournable, à la hauteur des grands festivals mondiaux.¨ C’est donc sous la tutelle de l'Association de producteurs de cinéma et de l'audiovisuel (Apca/Africa Cinéma) et la mise en œuvre exécutée par 7Arcs Films que ce festival aura lieu à Dakar.

De façon concrète , ¨c’est sous la direction d'Oumar Ndiaye, producteur et réalisateur, que le Fifdak s'ouvre à tous les cinémas du monde et se veut une vitrine pour les films internationaux favorisant les échanges entre cinéastes, producteurs et professionnels du secteur¨. Ainsi, le festival aspire à offrir une plateforme mondiale où les films, quelle que soit leur origine, se rencontrent et dialoguent. Le programme du Fifdak inclut des projections en avant-première de films internationaux, des compétitions officielles avec des prix prestigieux, dont les Sabarts masterclass et rencontres professionnelles, un marché du film pour stimuler les échanges commerciaux, un village du cinéma pour une immersion totale dans l'univers du Festival international du film de Dakar.

Le Fifdak entend dynamiser l’industrie cinématographique locale, attirer des investisseurs et promouvoir Dakar comme un carrefour stratégique pour le cinéma international. Le budget prévisionnel de l'édition 2026 est estimé à 575 millions de francs CFA, indique la note. Il est également souligné que Dakar, avec ses infrastructures modernes et son rayonnement culturel, est le lieu idéal pour accueillir ce grand rendez-vous, qui réunira des talents du monde entier et offrira un espace propice à l’innovation cinématographique.