La Foire internationale de Kaolack (Fika) a tiré ses rideaux officiellement le dimanche 14 novembre, mais elle sera prolongée de six jours. Les organisateurs ont tiré un bilan satisfaisant. Un nombre total de 271 789 visiteurs, 763 exposants dont 23 institutions et 34 étrangers a été annoncé.

Les organisateurs de la Foire internationale de Kaolack (Fika) ont dressé un bilan satisfaisant, dimanche dernier face à la presse. Le président du comité d’organisation, Serigne Mboup, révèle : ‘’Nous avons créé une centrale d’achat pour écouler des produits, des denrées de première nécessité, à bon prix. Lors de la soirée Guerté d’Or, il y a eu plus de 1 200 personnes. Je ne me rappelle pas avoir vu une cérémonie pareille, au Sénégal’’, dit-il avec fierté. Les autres innovations concernent l’organisation, le pavage, la disposition du solaire, le nettoiement, les poubelles et toilettes mobiles, la couverture médiatique... Et surtout l’accompagnement des jeunes, avec le concours Entreprenariat citoyen.

En outre, l’organisation des forums scientifiques a permis aux institutions, notamment le Cosec, la Couverture maladie universelle, de faire connaitre leur travail. ‘’La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack va accompagner certaines entreprises pour la création d’un hub économique à Kaolack’’, ajoute Serigne Mboup.

Ce dernier s’est aussi projeté sur la prochaine édition, en soutenant que la sécurité sera renforcée par la digitalisation. ‘’Nous avons mis les moyens nécessaires pour la sécurité. L’année prochaine, la foire sera sécurisée en digital, en plus de la présence physique des forces de l’ordre. C’est notre rôle d’assurer la sécurité. Aucun cas de vol n’a été noté’’, se félicite-t-il.

La directrice marketing de la Fika, Ndiaya Mbow Tall, d’ajouter que 763 exposants dont 23 institutions et 34 étrangers ont été enregistrés.

Avant le point de presse, le président Serigne Mboup a effectué une visite des stands. Des exposants ont affiché leur satisfaction. Abdoulaye Sarr, représentant Sahel Engineering Energy, dit avoir pris contact avec beaucoup de participants. Une initiative pareille, selon lui, est à vulgariser.

Ndèye Fatou Niang de l’entreprise Mame Fatou Thioro apprécie et déclare avoir réussi à tisser des relations. Cheikh Tidiane Ba, exposant, d’ajouter : ‘’Ce qui nous a le plus marqués, c'est l'affluence durant les week-ends.’’ Oumar Diouf, commerçant, signale que la foire a bien marché. Maguette Diop ne regrette pas d’avoir participé et rend grâce à Dieu. ''La sécurité et l'hygiène y règnent. Nous saluons cela'', dit-elle. Même son de cloche chez Dame Tall, cordonnier : ''Des opportunités s'offrent à nous'', note-t-il.

Vendeuse de céréales locales, Aminata Ndiaye dit avoir écoulé ses produits. Le représentant d’Omega Technologie, Pierre Junior Manga, a lui été marqué par les échanges avec les partenaires.

