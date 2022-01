Finances publiques

En fin novembre 2021, la gestion budgétaire du Sénégal est marquée par un accroissement de 1,5 % des ressources mobilisées estimées à 2 452,6 milliards et une exécution des dépenses établie à 3 691,6 milliards. C’est ce qui ressort du point de conjoncture de janvier de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) consulté hier par ‘’EnQuête’’.

Au total, le solde budgétaire, dons compris, est estimé en déficit de 1 239,1 milliards au terme des onze premiers mois de 2021, contre un déficit de 1 206,9 milliards un an auparavant. ‘’A fin novembre 2021, les ressources sont constituées de recettes budgétaires (2 314,9 milliards), de dons (117,7 milliards) et de recettes exceptionnelles (20 milliards). En glissement annuel, les ressources ont connu une hausse de 36,9 milliards imputable aux recettes budgétaires. Ces dernières, estimées à 2 314,9 milliards, se sont améliorées de 9,0 % à fin novembre 2021, en glissement annuel’’, rapporte le document.

...Cette progression explique la DPEE est attribuable principalement aux recettes fiscales estimées à 2 211,8 milliards qui ont progressé de 10,3 %. Ce relèvement est impulsé par l’impôt sur les revenus évalué à 382,6 milliards, la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur (CFCE) qui est de 29,6 milliards, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRVM/IRCM) sont de 51,9 milliards.

Mais aussi la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intérieure sur le pétrole, évaluée à 24,7 milliards, les droits d’enregistrement et timbre pour 89,7 milliards et le Fonds de soutien à l’importation des produits pétroliers (FSIPP) qui ont atteint 77,5 milliards. Ces impôts et taxes se sont confortés respectivement de 27,8 milliards, 22,8 milliards, 16,5 milliards (+46,5 %), 8,2 milliards, 26,2 milliards et 14,9 milliards. De même, selon la même source, les droits et taxes mobilisés par la douane, notamment, la TVA à l’import (464,2 milliards) et les droits de porte (288,8 milliards) se sont inscrits sur cette dynamique avec des hausses respectives de 25,0 % et 15,5 %.

...En revanche, la Direction de la prévision et des études économiques relève que la TVA intérieure (hors pétrole) et les taxes spécifiques pétroles ont atténué cette tendance haussière avec des baisses respectives de 28,3 milliards et 31,5 milliards pour s’établir respectivement à 269,9 milliards et 89,7 milliards à fin novembre 2021. Pour leur part, les dons ont affiché une baisse de 153,9 milliards résultant essentiellement de la contraction des dons budgétaires.

‘’Concernant les dépenses budgétaires, elles sont évaluées à 3 691,6 milliards à fin novembre 2021 contre 3 618,0 milliards, un an auparavant, soit une hausse de 73,6 milliards (+2,0 %). Cette situation reflète, d’une part, une progression des dépenses courantes, notamment la masse salariale et les charges de la dette publique et, d’autre part, les dépenses d’investissement. En effet, les intérêts de la dette publique et la masse salariale ont enregistré des hausses respectives de 5,5 % et 8,5 % pour atteindre 285,0 milliards et 818,2 milliards. S’agissant des dépenses d’investissement, elles sont estimées à 1 384,7 milliards, en hausse de 1,1 %, à la faveur de l’accroissement des investissements financés sur ressources intérieures (769,3 milliards)’’, lit-on dans le rapport.