Dans la commune de Yeumbeul-Nord, 492 parcelles ont été attribuées à de tierces personnes par l’équipe municipale sortante. Le nouveau maire, Babacar Ndao, avait promis de faire un audit. Il l’a annoncé hier, lors d’un point de presse.

Au moment de briguer les suffrages des populations de Yeumbeul-Nord, lors des dernières élections locales, le candidat de la coalition Yewwi Akan Wi avait promis de faire l’audit du foncier dans cette commune du département de Keur Massar, une fois élu. Babacar Ndao compte tenir cette promesse qui, selon lui, est une demande sociale.

Hier, lors d’un point de presse, il a annoncé qu’il va demander aux conseillers municipaux d’inscrire dans le budget de 2023 une ligne de crédit destiné à faire cet audit du foncier.

‘’On doit le faire pour savoir ce qui nous reste comme lopins de terre. Ce qui nous appartient et ce qui est entre les mains des autres personnes. Une fois cet audit terminé, on verra. Les résultats vont déterminer la suite à prendre. Nous avons des infrastructures à construire et des financements sont disponibles. Donc, vous comprenez l’urgence que nous avons’’, déclare le maire.

Babacar Ndao est revenu sur l’épineuse question des 492 parcelles remises à de tierces personnes par l’équipe sortante. A ses dires, depuis qu’il a été élu maire, il ne cesse de recevoir des demandes de construction, mais pour l’heure, il n’a encore rien signé, car il faut qu’il sache d’abord les conditions d’attribution desdits terrains. ‘’Un décret affectant une superficie de 20 ha à cette commune a été signé en 2015. Il y a une bonne partie réservée à la construction des infrastructures sociales de base. Maintenant, sur cette même superficie, on a remis à 492 personnes des terrains dont les 76 appartiennent aux conseillers municipaux sortants. Moi qui vous parle, j’en ai une qu’est le n°14. C’était à la suite d’une délibération municipale, puisque les conseillers municipaux étaient dans le bénévolat. Maintenant, les autres, on ne sait pas dans quelles conditions on leur a octroyé leurs parcelles. Il faut que je veille sur ça. C’est la raison pour laquelle je n’ai encore signé aucune autorisation de construction’’.

Il ajoute : ‘’Je suis en train de travailler avec les services compétents, pour en savoir davantage. Si c’est légal, je vais faire ce que la loi me permet, au contraire, aussi, on fera ce que de droit. Cette superficie appartient à la population yeumbeuloise du Nord. Donc, elle va leur revenir. Je suis un légaliste. Tout ce que je vais faire va s’appuyer sur la loi.’’

En effet, le maire souligne qu’il a la liste de tous les bénéficiaires. Étant donné qu’elle comporte des données personnelles, il va consulter des experts, avant de la publier. ‘’Je ne peux pas dire, si oui ou non, tous les bénéficiaires sont de la commune. Mais ce qui est sûr est que le moment venu, la population sera informée, car nous travaillons pour elle. Tant que ce n'est pas clair, il n’y aura pas de construction.

Nous allons agir en toute légalité. Il ne s’agit pas, non plus, d’une chasse aux sorcières, mais juste pour éclaircir un point sombre, car la population a besoin de comprendre. Nous ne sommes pas dans des histoires de règlements de compte avec l’équipe sortante, vu que j’ai été conseiller municipal pendant deux mandats. Je précise aussi que je ne suis pas ami avec le maire sortant. On ne s’est pas vu, depuis mon installation, ni en public ni en privé, mais il n’empêche que nous sommes tous de la commune’’, souligne Babacar Ndao.

