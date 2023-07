Le Centre national de la Fonction publique locale et de la formation (CNFPLF) a tenu, hier à Dakar, un atelier régional de développement sur la Fonction publique locale et la formation des agents des collectivités territoriales. Cette activité coïncide avec la clôture de la série d’ateliers régionaux de développement tenue depuis novembre 2022 dans toutes les 14 régions du Sénégal.

Dans le but de renforcer les capacités des élus et agents des collectivités territoriales, le Centre national de la Fonction publique locale et de la formation a axé cet atelier régional de développement sur la Fonction publique locale sur la vulgarisation des missions du CNFPLF. Pour une opérationnalisation de la Fonction publique locale et de la formation, des mécanismes sont mis en place pour son bon déroulement.

Selon M. Abdou Khadre Ndiaye, directeur général du CNFPLF, cette rencontre qui a réuni le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, les présidents de département, des maires… a permis de faire la revue de l’ensemble des missions et défis qu’ils ont en commun.

Par ailleurs, une capitalisation des informations récoltées au cours de cette tournée est nécessaire pour une bonne mise en œuvre de la Fonction publique locale. Ainsi, explique-t-il, le CNFPLF est chargé concrètement de coordonner la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales.

En effet, les réformes de la politique de décentralisation, dont l’acte III, ont mis en exergue les difficultés que rencontrent les collectivités territoriales, particulièrement celles relatives aux ressources humaines. À ce propos, M. Ndiaye estime que c’est la première fois qu’une question d’une grande envergure liée à la gestion des ressources humaines est soulevée. D’après Mamadou Makhtar Kassé, membre de la cellule chargée de la communication du Centre national de la Fonction publique locale et de la formation, l’une des missions du centre est de déterminer le nombre d’agents fonctionnaires et d’agents non fonctionnaires des collectivités territoriales. ‘’Avec ces données, nous irons vers la mise en œuvre effective de la Fonction publique locale’’, explique-t-il.

Selon M. Ndiack Diaw, directeur des Ressources humaines territoriales, trois axes stratégiques ont été établis. Il s’agit de ‘’l’amélioration des compétences des élus et des agents au métier de gouvernance, la promotion de l’aménagement et du développement économique dans les territoires et l’amélioration du dispositif de formation des élus agents et autres acteurs territoriaux’’. Selon lui, la plus grande partie des effectifs des collectivités territoriales n’est pas encore concernée par la Fonction publique locale.

Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation a vu le jour avec le décret n°2021-669 du 25 mai 2021 portant création et fixant les règles de son fonctionnement. Les ateliers avaient débuté en novembre 2022 et celui-ci est considéré comme le dernier, après avoir fait le tour des 14 régions du Sénégal.

Pour mener à bien la Fonction publique locale, un document intitulé ‘’Guides des procédures d’administration et de gestion du personnel de la Fonction publique locale (GAGE)’’ a été élaboré. Il est divisé en quatre parties : la première partie concerne la définition du guide et de ses objectifs, la deuxième partie concerne la revue du cadre juridique et institutionnel de la Fonction publique locale et les deux dernières parties sont consacrées à la présentation des 32 procédures d’administration et de gestion du personnel de la Fonction publique locale. Le suivi des carrières des agents de la Fonction publique locale, le suivi de l’évolution des effectifs et de la masse salariale, la gestion des offres et des demandes d’emploi sont, entre autres, les missions du CNFPLF.

Lors de cet atelier, le Centre national de la Fonction publique locale et de la formation a signé une convention de partenariat avec Sénégal numérique SA. Pour une bonne mise en œuvre de la Fonction publique locale, le DG du CNFPLF, Abdou Khadre Ndiaye, affirme vouloir dans sa feuille de route un projet de digitalisation et un hébergement des données. Le but de ce partenariat est de mettre en synergie leurs actions pour une bonne gouvernance territoriale. Le directeur de la Senum se réjouit de cette coopération et augure d’une collaboration avec les résultats escomptés.

