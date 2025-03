La 4e Journée nationale de concertation sur le financement du développement territorial et la fiscalité locale s'est tenue à Thiès sous l’égide du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, co-organisée par l'Agence de développement municipal (ADL) et le Programme national de développement local (PNDL). Cette rencontre s’est articulée autour du thème ‘’Le financement et la fiscalité locale’’, un sujet stratégique pour l’avenir des collectivités sénégalaises.

Renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le processus de décentralisation et stimuler leur autonomie financière. C’est l’objet de la 4e Journée nationale de concertation sur le financement du développement territorial et la fiscalité locale qui s'est tenue, hier, à Thiès. Le ministre Moussa Balla Fofana a ainsi réaffirmé l’engagement de l’État à travers la révision des mécanismes de financement et de fiscalité locale, pour garantir un développement territorial durable et inclusif.

Le ministre a aussi insisté sur l’importance de repenser le financement du développement territorial. ‘’Ensemble, osons explorer des pistes audacieuses et innovantes pour renforcer le financement du développement territorial et réformer la fiscalité locale, en transformant les obstacles en tremplins, faisant de nos territoires les moteurs d'une croissance inclusive, d'une justice sociale tangible et d'une durabilité pérenne’’, a-t-il lancé à l’assemblée.

L’objectif de cette journée de concertation est de créer une plateforme de dialogue et de réflexion pour les élus locaux, afin de définir des solutions viables et efficaces pour financer les projets de développement local, tout en garantissant une gestion participative et inclusive de la décentralisation. L’accent est mis sur la nécessité d’adapter le modèle de financement aux réalités locales, tout en apportant des réformes structurelles à la fiscalité locale, a déclaré le ministre.

Revenant sur l’importance capitale que revêt cette 4e journée de concertation, qui aborde directement la question des ressources financières des collectivités territoriales, Moussa Balla Fofana a souligné : ‘’Les collectivités territoriales, garantes de la proximité citoyenne, ont la mission essentielle de répondre aux besoins fondamentaux de leurs habitants. Cela implique la mise en place d'infrastructures vitales, la fourniture de services de base essentiels et la lutte contre les inégalités persistantes.’’

À cet égard, le ministre de l’Urbanisme a tenu à rappeler ‘’les efforts de l’État à travers l’augmentation des montants alloués aux collectivités par les fonds transférés : le Fonds de dotation de la décentralisation (FDD), le Fonds d’équipement des collectivités territoriales (FECT) et les fonds de concours’’.

Ainsi, rassure-t-il, ‘’nous devons aller plus loin. Des réformes sont déjà en cours et porteront leurs fruits à court terme, notamment l’indexation du FDD, que nous comptons porter de 10 à 15 % de la TVA ; une répartition plus équitable de ce fonds entre les collectivités territoriales’’.

‘’Institutionnaliser le budget participatif’’

Dans cette même dynamique, le ministre invite les élus locaux à institutionnaliser le budget participatif dans leurs plans de gestion. Selon lui, cet outil, véritable baromètre de l’implication citoyenne, permet aux populations et acteurs (délégués de quartier, chefs de village, chefs coutumiers et religieux, conseils de quartier, OCB…) de participer activement à la définition des priorités, de suivre les engagements pris et de renforcer la transparence dans la mise en œuvre des politiques publiques locales.

Face à ces enjeux cruciaux, M. Fofana invite à explorer de nouvelles voies pour élargir le financement du développement territorial, en se penchant sur un certain nombre de questions fondamentales. À savoir : ‘’Comment mobiliser efficacement le secteur privé pour qu'il devienne un partenaire actif du développement de nos territoires ?’’ ; ‘’Quels mécanismes innovants pouvons-nous concevoir pour stimuler les investissements, tout en préservant rigoureusement l'équilibre budgétaire de nos collectivités ?’’ ; ‘’Comment permettre aux collectivités territoriales d'accéder de manière sécurisée aux marchés financiers, sans compromettre leur stabilité économique ?’’

Ainsi, le ministre a souligné que la rencontre doit jeter ‘’les bases d'une réforme ambitieuse de la décentralisation, avec un succès retentissant’’. Avec l’espoir de parvenir, à l'issue de cette rencontre décisive, à des ‘’recommandations concrètes et à un plan d'action limpide, véritable feuille de route pour guider nos efforts collectifs vers un développement harmonieux et durable de nos territoires’’.

Ensemble, les acteurs ont décidé, autour du ministre de l’Urbanisme, de porter la noble mission de ‘’métamorphoser les défis en opportunités, de faire de nos collectivités des moteurs puissants de croissance inclusive et de justice sociale, pour le bien-être de tous nos concitoyens’’.

Ndeye Diallo (Thiès)