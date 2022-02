Le Fonds vert pour le climat a financé 177 projets dont 69 au profit des pays les moins avancés, dont le Sénégal qui a bénéficié de 11 projets, a indiqué, mardi à Saly Portudal (Mbour), Emmanuel Seck, coordonnateur de programmes à Enda énergie.

’’Le Fonds pour le vert a financé 177 projets au niveau international, dont 69 au profit des pays les moins avancés parmi lesquels le Sénégal qui arrive, quand même, à tirer son épingle du jeu avec 11 projets’’, a déclaré M. Seck.

Il s’exprimait au cours d’un atelier régional de la société civile sur le processus du Fonds vert climat en Afrique, à l’initiative de l’ONG Enda énergie.

Cette rencontre organisée par visioconférence regroupe des participants venus de plusieurs pays d’Afrique dont certains de Madagascar, du Maroc et de l’Allemagne. Elle vise à renforcer l’information et les connaissances, avec l’objectif d’avoir une masse critique de citoyens comprenant davantage le changement climatique.

’’Le Fonds vert pour le climat, un mécanisme des Nations unies sur le changement climatique, a été mis en place au niveau international pour canaliser le financement des pays développés, en vue de renforcer l’adaptation, l’atténuation des pays en développement’’, a expliqué M. Seck.

Il a rappelé l’engagement que les pays développés avaient pris à Copenhague (Danemark) de financer à hauteur de 100 milliards de dollars les pays en développement.

Selon Emmanuel Seck, des ressources ont été mobilisées par le Fonds vert et ont permis à certains pays de disposer de financement à travers des projets soumis au niveau international.

’’La société civile a jugé utile de s’organiser davantage pour assurer, en amont, l’analyse des projets, afin que les principes environnementaux et la rentabilité sociale de ces projets-là puissent être considérés et qu’en aval, on puisse nous assurer qu’il y ait des impacts réels sur les plans social, économique, environnemental et institutionnel’’, a expliqué M. Seck.

Le Sénégal, à travers sa contribution dans le cadre de la mise en œuvre des actions du Fonds vert pour le climat, promeut des projets qui impactent directement sur le quotidien des populations locales qui sont beaucoup plus affectées par les questions de changement climatique.

’’Nous avons des projets qui sont mis en œuvre, comme par exemple celui de la restauration des terres salées dans le delta du Saloum pour les régénérer, afin qu’elles deviennent davantage beaucoup plus productives’’, a-t-il fait valoir.

(APS)