Battue par le Mexique en ouverture des JO ce jeudi à Tokyo, l'équipe de France olympique n'a jamais été en mesure d'inquiéter les coéquipiers de Guillermo Ochoa (1-4). Pire, les hommes de Sylvain Ripoll ont affiché de nombreuses limites, notamment défensives, qu'il faudra corriger dès dimanche face à l'Afrique du Sud.

Vingt-cinq ans après son dernier match dans le tournoi olympique, l'équipe de France masculine de football s'est crashée ce jeudi face à de solides Mexicains à Tokyo (1-4), l'adversaire le plus coriace de ce groupe A, également composé de l'Afrique du Sud et du Japon. Complètement dépassés par le plan de la bande à Guillermo Ochoa, les Bleus ont commis beaucoup d'erreurs et se sont montrés trop discrets offensivement pour espérer la victoire, malgré un timide réveil après l'entrée de Randal Kolo Muani.

Des erreurs de relance à gogo...

Sous la chaleur étouffante de Tokyo, l'équipe de France olympique a toutes les peines du monde à entrer dans son match. Gênés par le faux rythme des Mexicains, les coéquipiers d'André-Pierre Gignac subissent face au bloc haut des champions olympiques 2012 et commettent plusieurs erreurs de relance, à l'image de Sagnan, coupable d'une mauvaise passe dans l'axe, qui se rattrape bien en sauvant le ballon sur sa ligne après une frappe de Vega (17e). Les attaquants d'El Tri sont intenables en première période, notamment Lainez, capable de déstabiliser à lui seul l'arrière-garde des Bleus.

Après une demi-heure en apnée, l'équipe de France sort la tête de l'eau et s'installe petit à petit dans le camp mexicain. Si la tête de Gignac trouve les gants d'Ochoa, la plus belle opportunité tricolore est à mettre à l'actif de Nordin. Parfaitement servi dans la surface, l'ailier de l'ASSE se retourne rapidement avant de fusiller l'ancien portier de l'AC Ajaccio, impeccable sur ses appuis pour détourner la plus chaude tentative de l'équipe de France. Malgré quelques gestes audacieux, comme un lob de Savanier, les Tricolores ne sont pas à l'abri de se faire punir par un coup de fusil de Cordova, mais arrive à tenir le 0-0 à la pause.

... qui se paient cash

En souffrance lors des 45 premières minutes, les hommes de Sylvain Ripoll manquent complètement leur retour aux vestiaires et se font immédiatement punir par Vega, qui vient catapulter un centre de Lainez côté droit (0-1, 47e). Ce coup de massue met K-O debout les Bleus, qui encaissent un second pion cinq minutes plus tard, alors que Bernardoni avait retardé l'échéance. Après une énième perte de balle à 40 mètres de ses buts, la défense française ne revient pas assez vite, et Cordova a tout son temps pour ajuster le portier angevin et enterrer un peu plus les maigres espoirs français (0-2, 54e).

Transparent depuis le début de la partie, Florian Thauvin tente tant bien que mal de sauver le navire bleu, mais sa frappe enroulée rase la cage d'Ochoa. Le réveil est alors enclanché par Kolo Muani. Entré à la place de Nordin, le Nantais apporte sa vitesse et sa capacité à prendre les espaces pour obtenir le penalty de l'espoir, transformé dans un trou de souris par Dédé Gignac (1-2, 69e).

Un espoir qui s'éteint dix minutes plus tard, lorsque Antuna pénètre dans la défense française avant de tromper Bernardoni d'une mine du gauche poteau rentrant (1-3, 80e). Comme si l'histoire n'était pas déjà assez difficile, Melvin Bard offre un dernier cadeau à Aguirre dans le temps additionnel, qui ne se prive pas de punir un peu plus des Français hors sujet (1-4, 90e). Alors que cette défaite est nette et sans bavure, les Bleus vont devoir vite remettre les pendules à l'heure pour aller chercher une qualification pour les quarts de finale. Et cela commence dès dimanche matin, face à l'Afrique du Sud.

