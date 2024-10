Après la réduction de sa suspension, Paul Pogba va pouvoir retrouver les terrains de football à partir du mois de mars 2025. Où peut-il rebondir ?

Depuis le 11 septembre 2023, Paul Pogba (31 ans) vit loin des terrains de football. Ce jour-là, l’agence antidopage italienne (NADO) a révélé que le Français avait été testé positif à la substance dopante DHEA, le 20 août 2023, lors de la première journée de la Serie A 2023-24 face à l’Udinese. Contrôlé à l’issue de la rencontre alors qu’il n’était pas entré en jeu, le milieu tricolore a été rattrapé par la patrouille quelques jours plus tard donc. «Le Tribunal national antidopage annonce que, suite à la demande du Parquet national antidopage, il suspend à titre conservatoire l’athlète Paul Pogba pour violation des articles 2.1 et 2.2. Substance trouvée : métabolites de testostérone d’origine non endogène», avait expliqué l’instance dans un communiqué de presse.

Une sanction réduite à 18 mois

Le début d’une longue descente aux enfers pour le natif de Lagny-sur-Marne, suspendu 4 ans (soit jusqu’au 10 septembre 2027). Malgré les difficultés, La Pioche a toujours clamé son innocence et son envie de retrouver un jour les terrains. «Si vous n’avez pas vu une de mes interviews où je dis que je me retire, c’est que je ne le fais pas, parce que je me sens encore footballeur. Je veux lutter contre cette injustice. Pogba n’est pas fini, Pogba est là et tant que vous ne me voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas. J’ai une envie incroyable de revenir, je me sens comme un enfant qui veut être professionnel. Je m’entraîne, je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain.»

En septembre dernier, le champion du monde 2018 s’est ensuite présenté devant la justice suisse à Lausanne, lui qui a déposé un recours auprès du TAS. Il a donné sa version des faits concernant son affaire de dopage. Ses explications ont visiblement convaincu le TAS, qui a réduit sa sanction de 4 ans à 18 mois vendredi dernier. Le milieu a réagi très rapidement à cette "victoire". «Enfin, le cauchemar est terminé. Suite à la décision du Tribunal Arbitral du Sport, je peux maintenant envisager le jour où je pourrai à nouveau poursuivre mes rêves. J’ai toujours affirmé que je n’avais jamais enfreint consciemment les règlements de l’AMA lorsque j’ai pris un complément nutritionnel qui m’avait été prescrit par un médecin, et qui n’affecte ni n’améliore la performance des athlètes masculins.»

Quelques pistes déjà pour son avenir

Il avait ajouté : «je joue avec intégrité, et bien que je doive accepter qu’il s’agisse d’une infraction de responsabilité stricte, je tiens à remercier les juges du TAS qui ont écouté mes explications. Cette période a été extrêmement éprouvante pour moi, car tout ce pour quoi j’ai travaillé si dur a été mis en suspens. Merci encore pour tout l’amour et le soutien. J’ai tellement hâte de revenir sur le terrain.» Il reste à savoir où ? Toujours lié à la Juventus jusqu’en juin 2026, il n’entre pas du tout dans les plans de la Vieille Dame. D’autant qu’il a un énorme salaire de 11 millions par an. Interrogé à son sujet, Thiago Motta a clairement botté en touche. L’avenir du joueur tricolore devrait s’écrire loin de Turin, où une résiliation demeure possible. Mais il pourrait bien rebondir ailleurs.

Il y a quelques jours, la Gazzetta dello Sport a évoqué la possibilité qu’il rejoigne la Major League Soccer, où plusieurs écuries l’auraient approché. La Saudi Pro League est aussi citée comme une éventuelle destination. Ce mardi, UOL révèle que son nom est cité au Brésil. En effet, on parle beaucoup de lui là-bas, sans forcément qu’un club soit encore passé à l’offensive puisqu’il est toujours sous contrat et qu’il ne peut pas encore rejouer officiellement. Il reste à savoir si Pogba sera intéressé par un défi loin de l’Europe ou s’il veut s’offrir un dernier tour de danse sur le Vieux continent. Pour le moment, l’entourage du Français a confié à The Athletic qu’il est encore trop tôt pour prendre une décision. Le joueur, qui va participer à une rencontre de Kings Cup à Dubai en novembre, veut avant tout régler sa situation à la Juve avant de se lancer dans un nouveau challenge.

FOOTMERCATO.NET