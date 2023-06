Les Forces vives de la Nation réunies autour de la F24 compte encore occuper la rue les 9 et 10 juin prochain afin de faire entendre leur voix sur la situation actuelle.

Les valses de commentaires sur la situation actuelle au Sénégal se poursuivent. Cette fois-ci, ce sont les Forces vives de la Nation (F24) qui entrent dans la danse. Les acteurs ont fait face à la presse hier. A cette occasion, elles ont une fois encore montré leur opposition à une troisième candidature de Macky Sall. Elles ont fait des appels à la mobilisation et à un retour au calme. "F24 invite les Sénégalais à signer la pétition contre le troisième mandat, à se mobiliser et à participer massivement aux séries de manifestations pacifiques prévues dans son plan d'action dont les premières auront lieu les vendredi 9 à la Place de la Nation et samedi 10 juin sur la VDN", a fait savoir le coordonnateur de F24, Mamadou Mbodj.

"Il s'agira, poursuit-il de la part de tous les citoyens soucieux du triomphe de la vérité de se mobiliser pour manifester leur engagement pour la paix et la satisfaction des points positifs de la charte de F24. La paix avant tout, la paix au-dessus de tout, la paix adossée à la vérité". Pour la troisième candidature supposée du Président Macky Sall, la F24 maintient sa position, c'est à dire non. Selon cette organisation de l'opposition, elle demeure "illégale et illégitime".

D’après l'ancien Premier ministre, Aminata Touré, venue prendre part à cette manifestation, "l'heure est grave" et il faut "sauver le peu qui reste à sauver". Dans sa prise de parole, elle a aussi invité la première dame a monté au créneau afin de rappeler le chef de l'État à la raison. "Marième Faye Sall a, en tant que femme, une grande responsabilité sur la situation de ce pays parce qu’elle doit parler au président de la République car, elle sait bien ce que les Sénégalais ont enduré il y a dix ans". Selon Mimi Touré qu'un président sorte victorieux face à son peuple relève juste de l'utopie.

Sur les violences et la situation tendue du pays, Aminata Touré invite le Président, garant de la paix et de la stabilité de travailler sur des mécanismes juridiques pour faire oublier « le procès de Ousmane Sonko-Adji Sarr » qui n’était selon elle que de la poudre aux yeux.

Des conditions de détention inacceptables

F24 dénonce, par ailleurs, les arrestations tous azimuts. Le coordonnateur de Y en a marre, Aliou Sané, notamment, dernièrement libéré, raconte les conditions de détention pénibles des personnes arrêtées."Je vais mettre l’accent sur les arrestations (plus de 500 selon la police). Autour de cette table, je pense être la personne la mieux indiquée pour en parler. Vous ne pouvez même pas imaginer les conditions totalement injustes dans lesquelles des centaines de jeunes Sénégalais ont été arrêtés alors qu’il n’ont rien fait. Je pense à Seyni, comédien et livreur qui a la nationalité américaine. Il a été arrêté alors qu’il ne manifestait même pas. Je pense à Samba Korka qui a été arrêté alors qu’il sortait de la mosquée après la prière du vendredi. Et tant d’autres… », révèle le coordinateur de Y en à Marre, qui par la même occasion a exigé la libération de tous les "détenus politiques".

Mamadou Diop