Pendant deux jours, des personnalités aux parcours d’exception ont partagé leurs expériences avec des jeunes venus de plusieurs régions du Sénégal. L’objectif était de renforcer leur sens de la citoyenneté, les initier au leadership générationnel et les préparer à devenir des acteurs d’impact dans leurs communautés.

L’école d’impact social et de leadership Jacadémie, fondée par Jacqueline Fatima Bocoum, a organisé une session de formation à l’intention de 150 jeunes venus de Kédougou, Thiès, Kaolack, Tataguine — en présence du maire — et de Pikine. La rencontre, qui s’est tenue les 14 et 15 septembre dans les locaux de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Sénégal, portait sur le civisme, la citoyenneté et le respect des institutions de la République.

Il s’agit de la seconde cohorte de cette initiative, après une première session tenue à l’École nationale d’administration (ENA). Comme lors de la précédente édition, les jeunes ont bénéficié de l’accompagnement de formateurs aux parcours exceptionnels et aux compétences reconnues.

La première journée a été marquée par l’ouverture officielle des travaux par le Colonel Campbell Dieng, Directeur général du Service civique et du Volontariat à la Primature. Dans son intervention, il a insisté sur l’importance accordée par les autorités au civisme et à la citoyenneté, tout en saluant l’initiative de JACADÉMIE qu’il a promis d’accompagner.

Le Général de Brigade El Hadj Alioune Samba, premier administrateur du Service civique national, a ensuite rappelé aux jeunes les principes fondamentaux de la République et l’origine des symboles qui les unissent. Son échange interactif a permis de répondre à une trentaine de questions des participants. Dans l’après-midi, l’Inspecteur général d’État Mouhamadou Mactar Cissé, ancien directeur de la Douane et de la SENELEC, également plusieurs fois ministre et directeur de cabinet du Président de la République, a animé un débat autour de l’identité, de la culture et du sens de la mission citoyenne. Son intervention, particulièrement riche, a suscité de vifs échanges qui se sont prolongés durant deux heures.

La deuxième journée était consacrée au leadership générationnel. La coach Jacqueline Fatima Bocoum, directrice de Jacadémie, a animé un module interactif centré sur la République, l’engagement citoyen et la prise de parole en public. Elle a conseillé, recadré et encouragé les participants, avant de partager les prochaines perspectives de l’école, notamment des tournées de formation à travers le pays.

Après cette session, le coach Babacar Kassé, expert en management transformationnel, a pris le relais pour développer les principes fondamentaux du management et la construction du profil d’un leader d’impact, enraciné dans le civisme et la citoyenneté. La formation s’est clôturée par une cérémonie de remise d’attestations en présence de hautes autorités et de personnalités du monde institutionnel et académique, scellant ainsi deux jours d’échanges intenses et constructifs.

