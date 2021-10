Grâce à une convention de partenariat, l’université de Dakar et la Caisse de dépôts et de consignations comptent collaborer dans le domaine de la recherche et en formant mutuellement leurs membres.

La Caisse de dépôts et de consignations (CDC) et l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ont signé, vendredi dernier, une convention de partenariat dans les domaines de la formation et de la recherche. Il s’agira, pour l’Ucad, d’accompagner la CDC dans son programme de formation et de recherche. ‘’Au niveau de la formation, l’Ucad dispose de beaucoup d’expertise dans des domaines stratégiques pour la CDC. Nous avons des programmes de finance, de partenariat et d’entrepreneuriat. La CDC, de par son statut, gère beaucoup de ressources et cherche des placements. L’Ucad peut l’aider à réaliser ses placements. En somme, nous avons beaucoup de programmes qui pourront aider la CDC à renforcer les capacités de son Comité central’’, détaille le recteur.

Selon Ahmadou Aly Mbaye, ce volet du partenariat répond à l’engagement citoyen des étudiants. ‘’La formation ou la recherche ne revient pas à s’enfermer, mais à être ouvert à la société. Aussi, la formation ne s’arrête pas à la formation initiale, elle ne finit jamais ; elle doit être continue, grâce au développement personnel, au risque que l’employé ou le travailleur soit en déphasage. Il doit pouvoir suivre l’évolution de son métier’’, ajoute-t-il.

Ainsi, dans le cadre de la recherche, la CDC bénéficiera de conseils pour bien gérer les ressources mises à sa disposition service. En retour, la CDC s’engage à rendre service à la communauté en aidant les jeunes en fin de formation à avoir un service minimum. ‘’La CDC est un accompagnateur des politiques publiques. Or, dans les politiques publiques, l’enseignement et la formation sont des éléments névralgiques, des éléments centraux et importants. Alors, nous considérons que nous avons l’obligation de venir vers l’université. Il se dégagera des perspectives très intéressantes en termes de formation, d’encadrement de notre personnel et en termes de conseil, car vous avez l’expertise qu’il faut pour le placement et l’utilisation efficiente de nos ressources. Dans notre gestion des ressources, provenant souvent de tiers, il y a des normes financières à respecter de même qu’une doctrine d’investissement’’, fait savoir le directeur de la Caisse de dépôts et de consignations.

Cheikh Ba se dit convaincu que l’université dispose d’experts et de techniciens capables d’accompagner la structure pour une utilisation efficace et efficiente des ressources, dans le seul intérêt des Sénégalais.

Ce cadre de partenariat inclut également la formation de jeunes Sénégalais via une plateforme digitale. Il est prévu, en outre, un accompagnement financier (financement, bourses) des étudiants. ‘’Nous avons un projet dénommé ‘’CDC avenir’’ dans lequel la CDC a décidé de travailler sur un schéma qui lui permettra de mettre en œuvre sa RSE en la consacrant à la formation des jeunes Sénégalais. Il faut qu’on fasse preuve de diligence car, très souvent, on signe des conventions, mais on se limite à la cérémonie de signature et après on n’en parle plus et à l’heure des comptes, on se rend compte que rien n’a été fait. Il nous faut travailler sérieusement’’, renchérit Cheikh Ba.

Dans les jours à venir, les deux signataires comptent rendre publics les projets retenus dans le cadre de ce partenariat.

Emmanuela Marème FAYE