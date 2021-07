Au mois d’avril dernier, lors d’un conseil municipal, Aissatou Sow Diawara, Maire de la Commune de Golf Sud, avait émis le vœu d’organiser un forum sur l’insertion et l’employabilité des jeunes dans sa localité. Ce souhait était motivé par les recommandations du Conseil présidentiel tenu, quelques semaines plutôt à Diamniadio, sur la même thématique. Selon le président du comité d’organisation dudit forum qui faisait face à la presse hier, il se déroulera du 2 au 4 juillet. Pour Bailla Barry, la présente édition du forum qui a pour thème : ‘’l’insertion et l’employabilité des jeunes’’ vise la participation de 500 jeunes.

Elle a pour objectif d’accompagner les efforts de l’Etat dans la recherche de solutions au problème d’insertion et d’employabilité des jeunes. A L’issue de ce forum, il est attendu la création d’un cadre d’échange, de partage et de dialogue direct entre employeurs et potentiels employés, d’informer les participants sur les mécanismes d’encadrement en vue de faciliter leur insertion, de dénicher avec les acteurs toutes les possibilités d’insertion qui existent au sein de la commune de Golf-Sud, d’établir un nouveau cadre de partenariat entre la mairie de la commune et tous les acteurs (entreprises privées comme publiques) porteurs de projet d’emploi, de mettre en place un cadre suivi-évaluation qui promeut l’emploi des jeunes au sein de la commune en permanence.