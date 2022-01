La 9e édition du Forum mondial de l’eau, (FME) “Dakar 2022”, se tiendra cette année du 21 au 26 mars 2022 au Sénégal. Cet évènement, organisé tous les trois ans par le Conseil mondial de l’eau, se fera pour la première fois en Afrique et est animé par des personnalités proches des grands groupes privés intéressés par la gestion de l’eau qu’ils considèrent comme une marchandise, une source de profits. ‘’La dernière édition s’est déroulée à Brasilia en mars 2018 et a réuni plus de 7 000 délégués.

De Brasilia, rendez-vous est donc donné à Dakar en 2022, pour la prochaine édition ! Il faut préciser que cette édition était prévue en 2021, mais en raison de la pandémie, elle a été reportée en 2022’’, renseigne un communiqué du Forum social sénégalais. Le document rappelle également que les précédentes éditions ont successivement eu lieu en Florence (Italie) en 2003, Genève (Suisse) en 2005, Mexico (Mexique) en 2006 Istanbul (Turquie) en 2009, Marseille (France) en 2012 et Brasilia (Brésil) en 2018. Pour le Forum social sénégalais, Dakar 2022 sera également ‘’le rendez- vous des mouvements sociaux, des organisations des sociétés civiles du monde qui travaillent sur le droit à l’eau et à l’assainissement, et qui luttent pour que l’eau reste un "bien commun" et non comme une marchandise à vendre’’.

...Ainsi, parallèlement à cet événement mondial, le communiqué souligne que ces organisations susmentionnées se retrouvent à chaque édition du Forum mondial de l’eau autour de ce qu’il est convenu d’appeler le Fame ou Forum alternatif mondial de l’eau. ‘’Le Forum alternatif mondial de l’eau est un espace ouvert de rencontres, visant à approfondir la réflexion, le débat d’idées démocratique, la formulation de propositions, l’échange en toute liberté d’expériences et l’articulation en vue d’actions efficaces, d’instances et de mouvements de la société civile qui s’opposent à l’exploitation capitaliste du "bien commun" qu’est l’eau et militent pour une gestion écologique, sociale et citoyenne de ce bien, sa préservation et sa répartition entre les différents usages des sociétés et des communautés’’, poursuit la note. D’après le Forum social sénégalais, ce contexte mondial est aussi marqué par une poussée massive et même agressive des multinationales dans la gestion et la gouvernance de l’eau, dans beaucoup de pays africains au sud du Sahara.

‘’On se rappelle les différentes péripéties du dernier appel d’offres international du Sénégal pour la signature d’un contrat d’affermage de l’eau dans les milieux urbains et périurbains. Le Forum social sénégalais en avait largement parlé et aujourd’hui, l’histoire lui a donné raison, car en dehors des péripéties et de tous les soupçons d’irrégularités qui y étaient dénoncés, toutes les promesses qui étaient faites en son temps, n’ont jamais été respectées jusqu’ici.

C'est dire que Dakar 2022 s'annonce déjà avec tous ces problèmes auxquels vient s'ajouter la proposition de faire entrer l'eau en bourse des valeurs, comme toutes les marchandises ordinaires’’. Ces membres de la société civile estiment ainsi que l'objectif du Fame 2022 est de faire entendre une autre voie possible dans la gouvernance de l'eau et de permettre aux sociétés civiles et aux communautés d'analyser les problèmes et de formuler des propositions et des alternatives durables dans la gouvernance de l'eau et de l'assainissement.