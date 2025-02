La lutte contre la salinisation des terres est un défi majeur pour le développement agricole, pastoral et aquacole, dans la commune de Loule Sessène, dans le département de Fatick.

La dégradation des terres a affecté les écosystèmes naturels, réduit la biodiversité, les espèces aquatiques et végétales. Couplées aux effets du changement climatique rapide, les répercussions de ce phénomène sont préjudiciables aux conditions de vie des populations dans cette partie du delta du Saloum entièrement dépendant de l’agriculture.

Le Projet pour la résilience des écosystèmes et des communautés à travers la restauration des terres salées (Parets) a organisé un forum des terres salées dans l’enceinte de la mairie de Loule Sessène pour évaluer les résultats, mais aussi pour dialoguer sur la problématique de la dégradation des terres salées avec les populations après deux ans d’intervention dans cette zone naturelle du Sine-Saloum (Fatick) l’un des territoires les plus touchés par la salinisation au Sénégal. Durant trois jours, les populations des 19 villages de la commune ont convergé vers la mairie.

Le maire Sidia Diouf et le directeur pays de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Youssouf Diedhiou, qui est le partenaire d’exécution de l’agence de mise en œuvre du Parets ont présidé la séance. La délégation a effectué une visite de terrain aux villages de Ndof et de Nguessine où des infrastructures sont en cours de réalisation. Des barrages anti-sel, de vallées aménagées pour la riziculture et des périmètres reboisés sont en train d’y être érigés.

La commune de Loule Sessène, à travers de partenariats qui sont mis en œuvre, la positionne comme commune-école miroir de bonnes pratiques de lutte contre la salinisation des terres et de gestions des ressources naturelles tout en intégrant des savoirs androgènes. L’objectif général du forum était de contribuer au développement d’une économie intégrée et durable créatrice de richesses et d’emplois dans cette zone fortement touchée par la salinisation des terres qui est appelée communément ‘’foyer salin’’.

Le Parets appelle ainsi à une synergie d’actions entre les partenaires techniques et financiers, la diaspora, les communes de la zone du Sine permettant une réponse coordonnée au défi du développement. Une initiative communautaire de projets locaux visant à atténuer les effets de la salinisation et favoriser le développement durable.

Ousmane Thiam (Fatick)