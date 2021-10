C’est une première en Afrique. Le choix est porté sur Dakar, pour l’organisation de la 6e édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire (ESS). Cet évènement devra réunir plus de 3 000 acteurs de l’économie sociale et solidaire, d’organisations internationales, de gouvernements locaux et nationaux, en passant par les organisations de la société civile venus de plus de 120 pays du monde. Une occasion de faire face à des défis majeurs, selon Soham El Wardini.

Dakar abritera l’organisation de la 6e édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire (ESS) en 2023 ‘’GSEF2023’’, après Séoul en 2013 et en 2014, Montréal en 2016, Bilbao en 2018 et Mexico en 2222. Cette consécration est le fruit d’un processus de plus de deux ans, dont l’idée a germé en 2018, à Bilbao, construite à Marrakech en 2019, à l’occasion de l’Africity et matérialisé à Mexico City.

‘’Ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Il nous a fallu nous battre, convaincre, puis vaincre’’, a souligné le maire de Dakar, hier, en marge d’un point de presse qui a marqué la fin des travaux de l’ESS à Mexico, pays qui a transmis le flambeau au ‘’pays de la Teranga’’. Pour Soham El Wardini, au-delà de Dakar et du Sénégal, c’est toute l’Afrique qui est honorée d’accueillir, pour la première fois, cet évènement majeur de la planète de l’économie sociale et solidaire. Et selon elle, l’économie sociale et solidaire africaine veut affirmer son unité dans le respect des diversités politiques, géographiques et culturelles du continent. ‘’L’Afrique est le berceau de l’humanité. Elle doit aussi être son avenir’’, pense-t-elle. ‘’L’économie sociale et solidaire africaine, respectée par ses collectivités et ses réseaux d’acteurs, poursuit son patient chemin vers une pleine maturité et souveraineté ; appelle de ses vœux la consolidation de ses relations amicales, constructives et équilibrées avec l’ensemble des parties prenantes, Nations Unies, Etats, collectivités locales, bailleurs publics ou privés, réseaux frères ou les cousins de la société civile, pour participer résolument à la construction d’un continent pacifique et démocratique, respectueux des personnes et de l’environnement’’, a-t-elle poursuivi.

Si Dakar a connu, ces deux dernières années, une croissance, notamment grâce à la montée de l’investissement dans les infrastructures, Soham El Wardini estime que cette croissance reste ‘’fragile’’, en raison des conditions climatiques, de la forte progression démographique et l’impact de la Covid-19. Et de constater que la croissance n’empêche pas un taux de chômage élevé touchant particulièrement les jeunes qui représentent plus de 80 % de la population totale du pays et des femmes, avec plus de 50 %. Le plus fort exode rural a accéléré l’urbanisme de la population et l’occupation désordonnée de notre ville. Il en résulte des problèmes d’approvisionnement en eau ainsi que d’évacuation des eaux usées et des déchets dans la ville, sans oublier l’augmentation de la population sonore et atmosphérique. Ainsi, pour le maire, l’offre de services publics est mise sous forte tension.

Pour faire face à des défis majeurs en termes d’inclusion sociale et territoriale, ces phénomènes demandent aujourd’hui une stratégie bien réfléchie de collectivités territoriales pour mener un développement local et économique inclusif et durable, d’après Soham El Wardini. ‘’Nos villes, et particulièrement, la nôtre, Dakar, est la première impactée par ces effets néfastes. Dakar subit, parfois avec violence, les conséquences des inégalités sociales et des fragilités humaines, en raison des disparités dans la répartition des richesses’’, affirme la socialiste. L’organisation du prochain Forum mondial de l’économie sociale et solidaire est une opportunité de regrouper à Dakar près de 3 000 acteurs de l’économie sociale et solidaire, d’organisations internationales, de gouvernements locaux et nationaux, en passant par les organisations de la société civile venus de plus de 120 pays du monde.

‘’Dakar sera prêt’’

Le maire de Dakar soutient que l’organisation de ce Forum mondiale de l’économie requiert le soutien de l’Etat et l’engagement, la mobilisation des acteurs et l’engagement sans réserve du conseil municipal et de la disponibilité de l’administration de ville, mais surtout de l’implication des Dakarois. ‘’Dakar sera prêt et l’Afrique pour accueillir à bras ouverts le monde pour lui offrir sa générosité, sa créativité, ses valeurs et son savoir-faire’’, croit Soham El Wardini. Ainsi, c’est avec la chaleur et dans un esprit de fraternité qu’elle invite l’ensemble de la planète de l’économie sociale et solidaire à s’associer au GSEF23. ‘’C’est avec ambition et fierté que nous invitons nos frères et sœurs de tous les continents à se projeter ensemble vers un futur commun construit au plus près des besoins locaux et de la réalité des territoires, pour un développement réellement inclusif, équitable et écologique. Toutes et tous seront les bienvenus à Dakar pour réussir un GSEF2023 de l’Afrique, de la jeunesse de la nature’’, appelle-t-elle.

Crée en 2013, à la suite de la Déclaration de Séoul adoptée par huit gouvernements locaux et neuf organisations de l’économie sociale et solidaire, le Forum mondial de l’économie sociale (GSEF) est un réseau mondial de l’économie sociale et solidaire. Il constitue une plateforme de partage des visions et des expériences, et de coopération fondée sur des partenariats multilatéraux par un monde exclusif, équitable et plus humain au profit de tous. Né de la volonté des gouvernements locaux et d’organisations de l’économie sociale de créer une solidarité mondiale, le Forum mondial de l’économie sociale (GSEF) se donne comme mission principale de poursuivre la création d’emplois de qualité, une croissance équitable, le progrès de la démocratie à la base et le développement durable.

BABACAR SY SEYE