Forum Sur L’employabilite 

Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 octobre, une altercation éclate entre deux automobilistes à hauteur de l'intersection proche de la Brioche dorée à Ouest Foire pour une stupide histoire de priorité. Les deux conducteurs sont jeunes. Le plus jeune âgé de 20 ans sort un couteau et le plante par deux fois au cœur et à l'abdomen de son vis-à-vis.