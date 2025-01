Alors qu'on n'a pas fini de commenter le départ des bases militaires françaises d'Afrique francophone et des perspectives de la coopération militaire entre lesdits partenaires, une sortie de Macron vient compliquer la tâche.

C'est un divorce qui aurait pu se faire à l'amiable, mais il est en train de se faire dans la douleur. Entre l'Afrique francophone et la France, les relations se compliquent jour après jour. Hier, une déclaration du président de la République française est encore venue envenimer les rapports déjà tendus.

Selon Emmanuel Macron, c'est la France qui a été à l'origine des négociations pour une réorganisation de la coopération militaire et non l'inverse. “... On a décidé de réorganiser notre présence militaire... ; on nourrissait nous-mêmes un discours postcolonial. Dans les pays d'Afrique francophone, est-ce que ces bases avaient encore une justification ? Est-ce que c'est ça le rayonnement de la France ? Non. Ce n'était plus compris et c'était utilisé par les réseaux d'activistes, qui n'hésitaient pas à dire : regardez les Français, ils ont un camp avec 2 000 soldats, ils vont organiser un coup d'État”.

C'est pour lutter contre cette forme de désinformation, soutient le président français, que son pays avait décidé de revoir la coopération militaire avec l'Afrique francophone. “Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Ne vous trompez pas, c'est nous qui avons... Et parfois, il a fallu pousser. Ce n'est pas parce qu'on est poli que cela doit se retourner contre nous en disant qu'on est chassé d'Afrique. Dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble”.

De l'avis de Macron, la France n'est pas en recul, comme certains l'ont prétendu. Elle est simplement lucide et elle s'adapte. Selon lui, ce sont les autres qui regardent les rapports entre la France et ses partenaires en Afrique avec des lunettes d'un autre temps.

L'autre partie du discours qui a le plus choqué, c'est quand il traite certains pays d'être ingrats. Parlant spécifiquement des pays du Sahel, le président français a affirmé : “Je pense qu'on a oublié de nous dire merci, mais ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, qu'aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui un pays souverain si la France ne s'était pas déployée dans cette région. On était là à la demande d'États souverains. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. À partir du moment où les gens ont fixé d'autres priorités, on est parti parce que nous ne sommes pas des supplétifs de putschistes.”

À l'en croire, la France est de toute façon en train de se tourner davantage vers les pays anglophones, des pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie... “Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes”, a-t-il insisté.