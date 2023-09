France Vs Mali, Niger Et Burkina Faso 

Sur instruction du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, il a été décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute coopération avec les pays suivants : Mali, Niger et Burkina Faso. La France durcit le ton vis-à-vis de ses anciennes colonies. Dans une note, le ministre demande que tous les projets de coopération qui sont menés avec des institutions ou des ressortissants de ces trois pays soient suspendus, sans délai et sans aucune exception.

En outre, indique-t-on, "tous les soutiens financiers doivent également être suspendus, y compris via des structures françaises comme des associations par exemple". Cette rupture concerne aussi les ressortissants de ces trois pays qui se verront interdits d'entrée en France. "De la même manière, aucune invitation de tout ressortissant de ces pays ne doit être lancée. À compter de ce jour, la France ne délivre plus de visas pour les ressortissants de ces trois pays sans aucune exception, et ce jusqu’à nouvel ordre".