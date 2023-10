‘’En cette période de canicule, les détenus de la prison de Rebeuss, dont des centaines de prisonniers politiques dans l'incertitude quant à la date à laquelle ils seront jugés, font face, en plus de la promiscuité liée à surpopulation carcérale, à une pénurie d'eau depuis quatre jours aujourd'hui’’, accuse le mouvement contestataire Frapp/France dégage. ‘’Coumba Ndoffène Dione de Keur Massar, détenu à la chambre 44 de la prison de Rebeuss, est très gravement malade et pisse du sang. À la prison du camp pénal Liberté 6, les femmes détenues politiques ont entamé aujourd'hui une grève de la faim.

Les repas partis aujourd'hui sont revenus. Elles demandent la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques, dont le chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko, l'aération des chambres et des salles de bain pour lutter contre les moisissures, les champignons et l'humidité, le désengorgement de la prison et la désinfection des chambres, une alimentation saine et équilibrée, l'affichage du règlement intérieur de la prison et l'organisation d'activités sportives’’, informe le Frapp.

Par ailleurs, le Secrétariat exécutif national de l’organisation ‘’dénonce encore ces longues détentions de plus de mille Sénégalaises et Sénégalais dans ces conditions atroces pour leur opposition à la politique néocoloniale et prévaricatrice de nos ressources du régime liberticide et ‘démocraticide’ de Macky Sall. Le Frapp interpelle les organisations de défense des Droits de l'homme, les organisations de la société civile ainsi que les organisations politiques, face à cette situation qui touche à la dignité de l'humanité. Le Frapp tiendra l'Administration pénitentiaire, le ministre de la Justice et Macky Sall responsables de toute conséquence pouvant découler du calvaire entretenu de ces Sénégalaises et de ces Sénégalais dans les différentes prisons du pays’’.