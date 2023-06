Le mouvement Frapp a dénoncé l’interdiction du préfet de Dakar sur les deux manifestations de la F24 portées par leur mouvement et Y en a marre, prévues les 9 et 10 juin. Pour le mouvement Frapp, le président Macky Sall compte réserver aux lettres d'information déposées par le Frapp pour des manifestations devant avoir lieu le lundi 12, le mardi 13, le mercredi 14 et le jeudi 15 juin avec comme objet : Empêcher la 3e candidature illégale et illégitime de Macky Sall, refuser la liquidation des candidatures d'opposants comme Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade, la libération des détenus politiques et justice pour les victimes assassinées par le régime de Macky Sall. Autrement dit, en une semaine, Macky Sall veut interdire six manifestations pacifiques, compte non tenu de la manifestation du groupe Walfadjri et des sections départementales du F24 en dehors de la région de Dakar’’, informe-t-il dans un communiqué.