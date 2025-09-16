Le traditionnel Gamouwaat, appelé ‘’Ism’’ en arabe, a été célébré encore une fois avec ferveur dans la cité de Boubacar fondée en plein désert mauritanien, par le vénéré guide Cheikh Ould Khairy.

Jeudi dernier, la ville sainte de Boubacar, habitée par des descendants du Prophète et disciples de Baye Niass, a vibré au rythme du baptême de Seydina Mouhamad, l'élu de la créature. Ce grand événement spirituel propre à la Fayda Tidjaniya, autorisé par Baye Niass lui-même, a rassemblé des milliers de fidèles - hommes, femmes et enfants - venus du Sénégal, de la Mauritanie, de la région africaine, de l'Occident et de l'Orient. Bref, ce rendez-vous, connu sous le nom d'"Ism" ou Gamouwate, a rassemblé toutes les races et fut grandiose comme chaque année depuis 1978.

Des oulémas (savants), de grands moukhadam de Baye, des chérifs (descendants du Prophète) et des petits-fils de Cheikh Tidjane Chérif ont rehaussé par leur présence l'événement conduit par l'étoile de Boubacar, fils de Dayiha et de Dy Ould Khairy.

Dans cette cité bénie où on ne vit que pour Cheikh Al Islam, ce qui a marqué les esprits des fidèles fut l'hospitalité démesurée des descendants du Prophète qui, eux-mêmes, se chargeaient de tout pour mettre tout le monde à l'aise. Une attitude très compréhensible en ce sens que ces âmes issues du Prophète n'aiment et ne connaissent que Cheikh Al Islam qui avait autorisé Seydi Mouhamedoul Michri à célébrer l'Ism dans les années 70 après le grand Gamou de Médina Baye.

Ainsi, cette tradition perpétuée par Cheikh Ould Khairy est strictement liée à Baye Niass. Les Mauritaniens, les chérifs et surtout la lignée des Khairy l'ont compris et ont décidé de troquer leur mental de maître contre celui de serviteur du dépositaire de la Fayda. Voilà l'explication de leur dévouement et de leur hospitalité envers les pèlerins. Qui aurait cru à cela en dehors de la Fayda ?

Des petits-fils du Prophète qui servent des non-chérifs et des Noirs comme si c'étaient eux (chérifs) les disciples, alors que personne n'ignore leur supériorité ethnique (descendants du Prophète) et en termes de sagesse religieuse. Arif Ould Khairy, fils de Mouhamed Yahya, grand frère de Cheikh Ould Khairy, Ould Gah, Mouhamed Hafeuz Ould Maham, Seydi Mouhamed Al Amiin Ould Khairy et même les épouses du grand maître de Boubacar ont fait montre d'une hospitalité démesurée envers les disciples, pour ne citer que ceux-là.

C'est l'épouse du Cheikh, Seyda Aichétou, qui servait les repas aux hôtes, appuyée par Seydi et des disciples qui transportaient les mets. Quelle marque d'humilité et d'amour pour Baye Niass dans cette cité dont l'air pur et la sainteté ne laissent personne indifférent ! Que du zikr (invocations) ou des causeries divines.

Les disciples, dont beaucoup sont venus le mercredi (veille du Gamouwate), ne sont repartis que le samedi après avoir accompli la prière du vendredi dans cette paisible cité religieuse.

Un séjour prolongé donc à Boubacar où la nuit du jeudi à vendredi, l'événement tant attendu a été célébré, marqué par la lecture du Coran, la diffusion des enregistrements audio de Cheikh Al Islam chantant et louant le Prophète à travers le "Burda" écrit par Busayri, et des poèmes de Beddi Ould Sidiina.

Cette séquence mérite qu'on s'y attarde. En effet, le maître de Boubacar, Cheikh Ould Khairy, pouvait de toute évidence chanter les mêmes poèmes lors d'événements pareils, mais celui-ci a préféré faire diffuser la voix de Baye Niass comme si c'était lui-même qui animait l'Ism. Une grande considération envers son maître et un grand amour pour Cheikh Al Islam.

Du vivant de Baye, il avait rédigé un poème d'éloges au Prophète qui se remarque facilement avec les vers suivants : ‘’Ahlane Bichahril Mawlidi, zakarana Bil Mahtadi…’’ Un long poème qui a été chanté d'un ton mélodieux en l'honneur de Baye, sans omettre les poèmes tirés du livre écrit par Seydi Mouhamed Yahya Ould Khairy, entre autres lectures faites lors de cette séance qui a duré toute la nuit et réservée au Sceau des Prophètes.

Pour ce Gamouwate de 2025, Cheikh Ould Khairy a d'abord pris la parole pour encourager les fidèles à rester sur le droit chemin tout en œuvrant pour Baye. Puis Seydi Mouhamed Yahya a parlé après lui, invitant à son tour les disciples à la droiture et à suivre les enseignements de Cheikh Al Islam. Un Ism qui s'est terminé en paix, redonnant ainsi aux fidèles un nouveau souffle spirituel.

BACHIR KANE