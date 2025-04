Gendarmerie Espagne

Le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général de division Martin Faye, a présidé, jeudi, la cérémonie consacrée à la signature de l’accord de partenariat pour l’apprentissage de la langue espagnole, entre l’Institut Cervantès et la gendarmerie nationale. Selon lui, cet accord témoigne, une fois de plus, de l’excellence des liens de coopération entre le Sénégal et l’Espagne.

Depuis 2020, a-t-il précisé, le Royaume d’Espagne, à travers le Programme de coopération bilatérale (PCB) et le Programme de coopération internationale d’enseignement militaire (PCIMEN), accompagne la gendarmerie dans le renforcement des capacités opérationnelles de son personnel. Ceci se traduit notamment par l’attribution de places de stages dans les écoles et centres de formation espagnols et l’organisation de stages au Sénégal avec des détachements venus d’Espagne. Ce partenariat est, d'après lui, un prétexte idéal pour la gendarmerie de renforcer les compétences linguistiques de son personnel afin de mieux saisir ces opportunités de formation. Il reflète également son engagement à renforcer les liens de coopération entre les deux entités.

Pour Concepción Barceló Estevan, la directrice de l'Instituto Cervantès de Dakar, ce partenariat marque une étape importante dans leur collaboration et dans le renforcement des liens qui unissent nos deux pays. "L'espagnol est l'une des langues les plus parlées au monde et est devenu un outil fondamental dans le domaine de la communication internationale. L'Instituto Cervantès est l'institution publique espagnole pour la promotion de la langue et de la culture dans le monde.

Avec plus de 35 ans d'expérience et 99 centres dans cinquante pays, il est arrivé à Dakar en 2021, établissant des relations institutionnelles avec ce merveilleux pays, comme celle que nous allons signer aujourd'hui. Pour les gendarmes, la maîtrise de l'espagnol facilitera non seulement l'interaction avec leurs collègues hispanophones, mais enrichira également leur développement professionnel, leur permettant d'accéder à un large éventail de ressources, de formations et de collaborations dans divers domaines", a-t-elle confié.