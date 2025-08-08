Au total, 582 organisations de la société civile de quarante pays et territoires, dont le Sénégal, ont appelé à l’élaboration et la mise en œuvre d’un traité mondial juridiquement contraignant pour réduire la production de plastique, a appris de l’APS. ‘’Nous sommes 582 organisations de la société civile francophone issues de plus de 40 pays dont le Sénégal et des territoires qui appellent à un futur traité mondial sur les plastiques juridiquement contraignant pour réduire la production’’, lit-on dans une déclaration de ces entités engagées en faveur d'un traité mondial sur les plastiques.

Elles estiment que le futur traité mondial sur les plastiques doit être juridiquement contraignant, non seulement sur les plans d’action, mais surtout sur les résultats, avec des cibles claires et mesurables de réduction de la production. Des négociations cruciales ont débuté mardi à l’ONU à Genève avec pour objectif de conclure un traité juridiquement contraignant visant à réduire la pollution plastique. Pendant 10 jours, du 5 au 14 août 2005, les délégations de 180 pays participent à la cinquième session du Comité de négociation intergouvernemental (INC) chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique.

Ces organisations de la société civile francophone soutiennent que le ‘’lien entre production et pollution plastique est scientifiquement établi : plus on produit, plus on pollue’’. De leur avis, ‘’s’opposer à des objectifs contraignants de réduction de la production, c’est, de fait, choisir de laisser la pollution continuer et pire même, s’accélérer’’. Ces organisations de la société civile réitèrent leur engagement militant en faveur d’un ‘’monde libéré de la pollution plastique, pas un monde qui s’adapte à elle’’. ”Nous ne voulons pas d’un énième traité de gestion des déchets, mais d’un accord qui s’attaque à la racine : la réduction de la production’’, rapporte le texte parvenu à l’APS.

Les signataires soulignent en même temps l’urgence d’agir contre la pollution plastique et la triple crise planétaire du climat, de la biodiversité et des pollutions qui en découle’’. Le plastique contamine tout et tout le monde, à chaque étape de son cycle de vie. Pendant ce temps, l’inflation plastique s’emballe, mentionne-t-elle dans leur déclaration, rappelant que chaque année, l’humanité produit 460 millions de tonnes de plastique. ”Si rien ne change, d’ici 2060, nous en produirons trois fois plus chaque année”, avertissent les organisations de la société civile.