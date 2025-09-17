Réuni à Diourbel sous la présidence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, un comité de crise a validé, lundi dernier, un vaste plan d’action d’urgence pour secourir les populations de Touba. Plus de 300 millions F CFA, du matériel lourd, des pompes à gros débit et une logistique militaire sont mobilisés pour renforcer la lutte contre les inondations qui frappent durement la ville sainte.

Face aux inondations qui frappent la région de Diourbel, particulièrement la ville sainte de Touba, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a présidé, lundi dernier, une réunion stratégique pour valider un plan d’action d’urgence. La rencontre a réuni le gouverneur de Diourbel, le maire de Touba Mosquée, les forces armées, les sapeurs-pompiers ainsi que divers services techniques et entreprises de travaux, selon un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

Pour répondre à l’urgence, le ministère a opté pour une mutualisation des ressources existantes et la mobilisation rapide de moyens financiers, logistiques et humains. Les engagements annoncés comprennent des travaux additionnels évalués à près de 130 millions F CFA ; 15 000 l de carburant mis à disposition ; la mise en service de dizaines de camions hydrocureurs ainsi que de motopompes et électropompes à gros débit ; le déploiement de la logistique militaire et de la gendarmerie pour le transport de matériel lourd ; des engins d’excavation et de terrassement ; près de 3 km de tuyaux de diamètre 200 pour améliorer l’évacuation des eaux.

En parallèle, des mesures d’accompagnement ont été prises pour le relogement des sinistrés, avec la distribution de vivres, matelas, tentes et produits sanitaires. La mairie de Touba Mosquée s’est engagée à hauteur de 200 millions F CFA, tandis que la gendarmerie a offert cinq tentes, 200 moustiquaires et 500 matelas.

Selon les constats présentés lors de la réunion, les inondations dans les quartiers Kawsara, Firdawsi et Féto sont aggravées par l’obstruction des voies naturelles d’écoulement des eaux. Le morcellement d’un terrain de près de deux hectares sur le passage de l’eau aurait piégé les refoulements de Nguiranène, accentuant ainsi la stagnation dans les zones habitées. Pour y remédier, il a été décidé d’ouvrir une tranchée de drainage en direction de la vallée du Sine et de renforcer les dispositifs de pompage des sapeurs-pompiers. Des discussions sont en cours avec les autorités locales pour lever les obstacles restants et trouver des solutions durables.

Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a annoncé une visite à Touba dans les prochains jours afin de constater l’avancée des travaux, rencontrer les populations affectées et échanger avec le khalife général sur les solutions immédiates et structurelles. Ces projets visent à garantir, sur le long terme, un écoulement écologique et durable des eaux vers la vallée du Sine. Il a enfin insisté sur la nécessité d’une mise en œuvre rapide du plan d’urgence, confiant au gouverneur de Diourbel le suivi rigoureux de son exécution.

MAGUETTE NDAO