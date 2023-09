Les Grands moulins de Dakar (GMD), filiale du groupe Seaboard, ont organisé hier une journée porte ouverte pour partager avec le public le processus de fabrication de cette farine de blé permettant la production des 8 millions de baguettes de pain nécessaires à la consommation journalière des 18 millions de Sénégalais. En effet, cette journée dédiée à la sécurité sanitaire des aliments, d’après le directeur général des Grands moulins de Dakar, joue un rôle essentiel pour la promotion des aliments sains à tous les niveaux : de la production à la récolte, en passant par la transformation, le stockage, la distribution, la préparation et la consommation. ‘’Les produits alimentaires dangereux peuvent entraîner des conséquences graves sur la santé du consommateur, mais aussi sur la viabilité de l’entreprise.

Fort de ce constat, les Grands moulins de Dakar ont lancé depuis trois ans le processus de certification ISO 22000 : 2018 de sa farine afin de garantir à tous ses clients (distributeurs, boulangers, ménages) un produit sain respectant les exigences alimentaires aux normes. Ces normes ISO relatives au management de la sécurité des denrées alimentaires aident les organismes à identifier et à maîtriser les risques qui menacent cette sécurité.

Aujourd’hui, après près de 70 ans d’existence, chez les Grands moulins de Dakar, la constance, l’enthousiasme et la confiance restent des valeurs communes. Ainsi, à travers cette journée porte ouverte, GMD compte mettre fièrement l’accent sur la ligne de production, mais aussi sur les hommes et femmes de valeur qui concourent à la souveraineté alimentaire du pays avec une farine de qualité certifiée ISO 22000. GMD est en cela la première minoterie au Sénégal à obtenir cette certification internationale sur la farine’’, renseigne Frank Bavard. Qui rappelle que sa structure est une entreprise sénégalaise fondée en 1954, filiale du groupe Seaboard Corporation, opérant dans l’industrie meunière et qui compte près de 300 employés. Elle se situe dans la Zone industrielle de Dakar. ‘’C’est une entreprise qui produit de la farine et des produits dérivés de cette dernière. Un volet de son activité est consacré à la fabrication de produits destinés à l’alimentation bétail et volaille’’, explique le DGA.