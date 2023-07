Grève du secteur primaire 

Les leaders de l’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire se sont réunis le lundi 17 juillet 2023 pour évaluer la grève d’avertissement de 48 heures non renouvelable de la semaine dernière et donner suite à leur mouvement d’humeur. Selon une note parvenue à "EnQuête", les différents secrétaires généraux dudit secteur ont vivement remercié les travailleurs au niveau central et déconcentré qui ont scrupuleusement respecté le mot d’ordre de grève à hauteur de 90 %, comme ils l’avaient annoncé dans leurs précédentes communications.

Après avoir recueilli les avis des travailleurs, note-t-on, les leaders de l’Intersyndicale pour montrer leur bonne foi, ont décidé de faire une trêve de 15 jours pour donner du temps au gouvernement du Sénégal et la chance au dialogue. "Nous avons toujours montré notre sens de responsabilité et la volonté de trouver des solutions autour de la table de négociation. Cependant, nous prenons à témoin l’opinion nationale et internationale à la fin du délai de 15 jours donné à l’État du Sénégal, s’il ne convoque pas la réunion de commission pour poursuivre les travaux afin de mettre en place les fonds communs du secteur primaire, nous allons passer à la vitesse supérieure.

Autrement dit, nous allons dérouler des plans d’action durant le mois d’août avec des grèves corsées renouvelables, allant de 48 heures à une semaine de grève générale", alertent les syndicalistes. Avant d'informer que ce mouvement d’humeur sera suivi du port de brassards rouges, de présence passive au bureau, de sit-in et une marche nationale. "Au demeurant, nous lançons un appel au directeur de la Fonction publique, au président de la commission technique de convoquer la rencontre pour continuer les travaux avant d’en arriver à une grève sans précédent qui pourrait engendrer des conséquences socioéconomiques incommensurables", préviennent les syndicalistes.