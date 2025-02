Grève secteur primaire

Vendredi dernier, arrivaient à terme les préavis de grève déposés par la coordination de l'Intersyndicale du secteur primaire. Après une réunion d’évaluation, selon un communiqué de presse, les syndicalistes ont décidé d’établir un plan d’action. Ainsi, ils ont décidé d’un débrayage suivi d'une assemblée générale, le lundi 17 février 2025 à partir de 10 h, d’un port de brassards rouges le même jour ainsi que le lendemain.

D’ailleurs, à parti de ce mardi, ils entameront une tournée de sensibilisation et de mobilisation auprès des travailleurs. Le mercredi 19 février est prévue une grève générale de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. ‘’L'Intersyndicale dénonce l'inertie du gouvernement et plus précisément du ministre de la Fonction publique Olivier Boucal pour son mutisme à l'égard des organisations syndicales du secteur primaire. L'Intersyndicale exhorte tous ses membres au respect scrupuleux du plan d'action’’, lit-on dans la note.