Il est devenu très fréquent de voir une personne malade de ‘’grippe’’, ces derniers jours, au Sénégal. Selon le secrétaire général du Sames, Yeri Camara, souvent, les diagnostics de grippe sont une manière de fuir le diagnostic de Covid-19. Ils demandent à ceux qui ont une forte suspicion de grippe de faire le test de Covid-19.

Ces dernières semaines, les suppositions et autres affirmations autour des similarités entre le virus de la grippe et le coronavirus se multiplient. Le constat est que beaucoup de personnes souffrent de ‘’grippe’’ ou de coronavirus. Peut-on différencier ces deux virus et surtout, sont-ils vraiment comparables ? Une chose est sûre : il y a une croissance des cas de Covid-19 au Sénégal.

Selon le secrétaire général du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames), devant des symptômes similaires, il vaut mieux penser à Omicron plutôt qu'à la grippe.

Docteur Amadou Yery Camara, joint par ‘’EnQuête’’ de préciser que c’est vrai que cette période est favorable à la grippe, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une flambée du coronavirus due au variant Omicron. "La contagiosité de ce variant est connue. Nous avons été dans des contextes où des évènements regroupant un grand nombre de participants se sont déroulés. Donc, il ne faut pas s’étonner qu’il y ait explosion de cas de coronavirus, notamment Omicron’’, précise-t-il.

Il fait, par ailleurs, savoir que la grippe n’a jamais été un problème de santé publique au Sénégal. On vit avec et c’est un traitement symptomatique. ‘’Souvent, les diagnostics de grippe sont une manière de fuir le diagnostic de Covid-19. Ceux qui ont une forte suspicion de Covid-19 se disent qu’ils ont la grippe. Alors qu’ils n’en ont aucune preuve et les signes sont quasi-similaires. Donc, ne nous intéressons pas à la grippe. Eliminons d’abord le diagnostic de Covid-19. S’il s’avère que ce n’est pas la Covid-19, on peut disposer de médicaments qui permettent de soulager les symptômes auxquels nous faisons face’’, soutient-il.

Etant dans un contexte de Covid-19, souligne le Dr Camara, les personnes qui présentent des signes assimilés à une grippe sont considérées comme des cas de Covid-19, jusqu’à preuve du contraire. ‘’Elles sont testées et en cas de positivité, elles sont prises en charge comme des cas de Covid. Si le test est négatif, vous le savez, il n’y a pas de traitement curatif. Ce sont des médicaments d’appoint qui leur permettent de traiter les symptômes. C’est pourquoi on parle de traitement symptomatique’’, explique le médecin-chef de la région médicale de Sedhiou. Et les tests sont disponibles dans toutes les régions, renseigne-t-il : les tests PCR, comme les tests de diagnostic rapide. Il y en a même dans les postes de santé.

‘’Il faudrait que les personnes qui pensent avoir la Covid-19 aillent se faire tester, parce que c’est une manière de protéger ceux qui ne sont pas infectés. Si vous connaissez votre statut, vous pouvez prendre vos mesures pour ne pas infecter votre entourage et prendre un traitement’’, recommande le Dr Camara.

Une personne ayant contracté la Covid-19 et la grippe saisonnière en même temps, a été recensée le jeudi 30 décembre 2021 en Israël. Il s’agit d’une jeune femme enceinte. Les autorités sanitaires, qui ont baptisé ce cas ’’Flurona ’’, craignent une augmentation des doubles contaminations. Cela, dans un contexte où les deux virus circulent beaucoup dans le pays. La patiente a été brièvement hospitalisée, mais ne présentait que des symptômes bénins. La population dit, elle, s’inquiéter.

En tout cas, pour le moment, aucune réponse n’est apportée par les agents de santé et le ministère de la Santé sur ce point.

VIVIANE DIATTA