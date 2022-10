Lundi, les parlementaires élus sous la bannière Yewwi Askan Wi ont dénoncé le fait de n’avoir pas reçu certains documents relatifs aux budgets alloués à l’État. ‘’Le gouvernement du Sénégal vient de publier sur le site Internet du ministère des Finances un document nommé "Projet de loi de règlement gestion 2021", après que nous avons saisi ce matin (mardi) le président de l'Assemblée nationale et le premier président de la Cour des comptes pour situer les responsabilités quant au retard noté dans le dépôt et la distribution des projets de loi de règlement des exercices budgétaires de 2018 à 2021.

Nous avons tenu ampliations des deux correspondances au Premier ministre, au ministre des Finances et du Budget et au ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions. En demandant au président de l'Assemblée nationale de transmettre aux députés le projet de loi de règlement, supposé être déposé sur son bureau depuis le 27 juin 2022, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (Yaw) a fait prévaloir le respect de la légalité par les institutions’’, expliquent Birame Souleye Diop et Cie. Ils décèlent derrière ce geste un vœu inavoué.

‘’Il apparaît, par cet empressement du gouvernement à publier en ligne le projet de loi de règlement de la gestion budgétaire 2021, que l'Exécutif veut jeter l’opprobre sur la Cour des comptes qui est pris pour bouc émissaire. En effet, en confirmant les propos du groupe BBY, le gouvernement se dédouane et charge la Cour des comptes’’, détectent ces parlementaires de l’opposition. ‘’Ce qu'il y a à apprendre de cette sortie du ministère des Finances et du Budget est que nous avons raison d'exiger du président de l'Assemblée nationale que le document déposé en l'état depuis le mois de juin 2022 soit distribué aux députés chargés de contrôler l'action du gouvernement.

En poussant à la réaction de l’Exécutif, le groupe parlementaire Yaw n'éprouve aucune victoire ou joie, mais se satisfait des résultats provisoires du combat pour le respect de la Constitution, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la loi organique relative aux lois de finances. Le combat continue pour la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques’’, ajoutent-ils.