Pour régler ses problèmes financiers, Mor Bèye décide de plumer Chérif El Walid Aïdara, de la somme de 6 millions de francs CFA. Le guide religieux, qui souhaitait acheter une voiture, a fait la connaissance de son bourreau, grâce à un de ses disciples.

Mor Bèye a fait face, hier, aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a été attrait à la barre par le chef religieux Chérif El Walid Aïdara pour escroquerie portant sur 6 millions de francs CFA. La partie civile, revenant sur la genèse des faits, a expliqué qu’il a été séduit par la politesse et la courtoisie du prévenu. A l’en croire, il a fait sa connaissance par l’intermédiaire d’un de ses disciples.

Voulant acquérir un véhicule, celui-ci, qui ne cessait de vanter le travail remarquable de Mor, lui a dit qu’il serait en mesure de lui fournir le véhicule qu’il convoitait tant. ‘’Il m’a fait croire qu’il y a des travaux dans son parking, c’est pour cette raison que ses véhicules sont éparpillés un peu partout. On a fait le tour de plusieurs parkings à Dakar et je n’ai pas vu une voiture qui pourrait me convenir. J’ai ainsi pris congé. Quelques jours après, il m’a recontacté pour me dire qu’il a une voiture pour moi qui devait venir du Canada’’, raconte la partie civile. Le religieux ajoute que Mor Bèye lui a demandé une avance de 6 millions de francs CFA. Cela a éveillé ses soupçons. ‘’Je lui ai demandé s’il avait des soucis financiers ; il a avoué. Après avoir fourni les garanties que je lui ai exigées, je lui ai remis la somme demandée. Depuis lors, il ne cesse de me faire tourner en bourrique. Je n’ai reçu ni mon argent ni ma voiture’’.

Sans être en mesure de dire comment il a utilisé l’argent de Chérif El Walid Aïdara, Mor Bèye a promis de le désintéresser. A la barre, le prévenu, qui a déjà été condamné pour des faits similaires, a avoué que les voitures qu’il montrait au plaignant n’étaient pas les siennes. ‘’J’avais besoin d’argent, c’est la raison pour laquelle j’ai encaissé les 6 millions de francs CFA’’, a-t-il confessé.

Dans sa plaidoirie, l’avocat de la partie civile, qui trouve que le fait d’escroquerie reproché à Mor est suffisamment établi, a réclamé la somme de 8 millions de francs CFA, pour dédommager son client.

A la suite du maître des poursuites qui a requis l’application de la loi, l’avocat de la défense a sollicité la clémence du tribunal à l’égard de Mor Bèye.

Finalement, le tribunal, après en avoir délibéré, a ajourné la peine au 2 novembre prochain. En effet, le frère du prévenu promet de verser une avance d’un million de francs CFA à la partie civile.

Toutefois, Mor Bèye doit allouer 8 millions de francs CFA à Chérif El Walid Aïdara, en guise de dédommagement.

MAGUETTE NDAO