Guédiawaye

Après le Mozambique dont les réserves de gaz recouvrables en offshore sont estimés à 5 000 milliards de m3, le méga- gisement gazier à cheval entre les frontières maritimes du Sénégal et de la Mauritanie Grand Tortue Ahmeyim, sont estimés à 1400 milliards de m3 de gaz, c’est une manne de plus de 100 milliards au cours actuel du GNL qui attend les deux pays voisins sur les 20 ans et seulement dans la phase 1 et 2. L'opérateur public britannique BP détient 60%, le reste entre l’Américain Kosmos Energy puis les compagnies nationales sénégalaises PETROSEN et mauritanienne SMH.