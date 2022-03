Guerre en Ukraine

‘’C’est avec stupéfaction et une indignation profonde que la CSA a appris le racisme primaire et criminel dont les Africains sont victimes de la part de forces sociales ukrainiennes et polonaises rétrogrades, dans le sauve-qui-peut provoqué par la guerre en cours en Ukraine. Une fois de plus, ces forces fascisantes, racistes et xénophobes ont manifesté leur inhumanité et leur mépris total du droit humanitaire’’, se désole la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA).

Ainsi, elle ‘’condamne avec la dernière vigueur cette forme abjecte de manifestation de la barbarie consubstantielle aux idéologies d’extrême droite qui est en train de se répandre insidieusement dans les sociétés occidentales, y compris dans les establishments’’. Par ailleurs, elle félicite Macky Sall, Président en exercice de l’Union africaine (UA) pour la prompte et opportune réaction de dénonciation de tels actes de déshumanisation des Africains.

‘’Notre centrale demande que tous les efforts de la communauté internationale se concentrent pour un cessez-le-feu immédiat et que les négociations se poursuivent pour aboutir au plus vite au retour à la paix. Notre centrale appelle toutes les forces vives syndicales et de progrès d’Europe à dénoncer vigoureusement ces comportements odieux’’, lit-on dans la note. Elle interpelle également les gouvernements des pays concernés à réagir ‘’vigoureusement pour le respect du droit à la vie et à la sécurité des Africains au même titre que les Européens’’.