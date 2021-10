L’activiste et leader du mouvement Frapp/France Dégage, Guy Marius Sagna, arrêté le weekend dernier à Kounkané, a été finalement placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé jeudi prochain au tribunal de grande instance de Dakar en flagrant délits pour délit de fausses nouvelles. Sur sa page Facebook, Guy Marius Sagna apportait son soutien à un activiste de Matam (Ablaye Thiam dit Matiara), suite à une auto-saisine du procureur. ‘’Il rappelle dans ledit post la plainte, dans les tiroirs, du FRAPP, après les attaques de nervis subies à Malicounda.

La ferme dénonciation d'un procureur et d'une frange des FDS aux ordres sur la base d’analyses factuelles’’, soulignent, dans un communiqué reçu hier à EnQuête, ses camarades du Frapp. Ils se désolent que Boughazelli puisse narguer le pays tout entier, malgré son crime financier. Pis, indiquent-ils, ‘’Boughazeli a porté de graves accusations contre la gendarmerie (50 millions de FCFA demandés selon lui par un gendarme)’’. Ils s’étonnent que les députés faussaires et trafiquants de passeports diplomatiques ne soient pas inquiétés, malgré la ‘condamnation générale et le discrédit international causé à notre pays’’. Il y a, à côté de ces dossiers, cette plainte de Kilifeu du Mouvement Y en a marre contre le site Leral.net pour diffusion de données à caractère personnel et qui ne connaît pas encore de suite.

‘’La suspecte promptitude à l'auto-saisine du procureur en un mois, au moment où la mort de 14 jeunes Sénégalais reste toujours impunie et que tous les dossiers de l’Ofnac lui ont été transmis, selon la présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté, témoigne d’une volonté claire du Président Macky Sall de liquider, d’ici 2024, tous les résistants opposés à sa dictature debout, après une faillite totale de ses politiques économiques et sociales’’, lit-on dans la note. Le Frapp ajoute dans son communiqué qu’il ‘’dénonce cet acharnement liberticide contre les mouvements citoyens ; exige la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna ; appelle toutes les forces vives à préparer la dernière offensive contre ce régime totalitaire et anti populaire’’.