La cérémonie de tirage au sort de la 24e édition de la Coupe d’Afrique des nations seniors dames s’est tenue, hier, à Yaoundé, au Cameroun. Le Sénégal évoluera dans la poule A, en compagnie de la Tunisie, de la Guinée, de vieilles connaissances, et du petit poucet du groupe, Madagascar. Cette compétition est prévue du 10 au 20 juin prochain à Yaoundé.

La 24e édition de la Coupe d’Afrique des nations seniors dames sera la première compétition organisée par la Confédération africaine de handball (CAHB) dans le contexte de Covid-19. Douze équipes réparties dans trois poules de 4 y prendront part. Logé dans le groupe A, le Sénégal retrouve de vieilles connaisses comme la Tunisie et la Guinée. La poule est complétée par Madagascar. Les Lionnes, vice-championnes d’Afrique, avaient croisé le fer avec les Tunisiennes dans la poule A, il y a trois ans, à Brazzaville. Les protégées du coach Frédéric Bougeant s’étaient imposées sur le score de 26-21.

Les deux équipes s’étaient rencontrées deux ans auparavant en demi-finales. Mais l’issue de cette rencontre a été d’un goût amer pour les Sénégalaises. Celles-ci avaient pourtant réussi à défaire (26-20) les championnes d’Afrique en titre, mais un recours des dirigeants tunisiens avait fait disqualifier le Sénégal. La Confédération africaine de handball a considéré que la joueuse sénégalaise Doungou Camara ne pouvait pas participer à cette compétition, car elle a disputé le Championnat du monde junior féminin en 2014 en Croatie avec l’équipe de France. Quant aux Guinéennes, elles avaient étaient apprivoisées par les Lionnes en quarts de finale, en 2018, sur le score de 23 à 16. Les Malgaches, méconnues des Sénégalaises, feront figure de petit poucet de la poule A.

Le Sénégal tentera de rééditer son parcours de la dernière édition et, pourquoi pas, décrocher l’or. ‘’On va se présenter pour prendre des médailles. Donc, il faut faire une très bonne première partie dans la poule, parce qu’avec le schéma des trois groupes, il n’y aura pas de quart de finale facile. Donc, il faut faire la meilleure première partie possible pour être complètement engagée dans la compétition’’, a indiqué Frédéric Bougeant.

Pour le technicien français, la préparation de la compétition commence dès à présent, notamment avec la prospection et l’étude des adversaires. ‘’Quand le tirage s’effectue, c’est le début de la compétition pour nous. On n’a pas d’éléments sur les autres équipes, vu que ça fait longtemps qu’il n’y a pas de compétition dans le continent africain. Avec la Covid, on est tous isolés. Donc, on va aller à la chasse aux informations, pour préparer notre compétition’’, confie-t-il.

Cette édition de la coupe d’Afrique sera particulière, à cause de la pandémie de Covid-19. Une mission d’inspection des membres de la Confédération africaine de handball est actuellement à Yaoundé, depuis le 28 mars 2021, avec un double objectif : visiter les infrastructures devant accueillir l’événement (sites d’hébergement et de compétition) et mettre en place un dispositif de sécurité sanitaire pour le bon déroulement de la compétition. Le match d’ouverture opposera le Cameroun, pays hôte, au Kenya.

Composition des groupes : Poule A : Sénégal - Tunisie - Guinée - Madagascar Poule B : RD Congo - Cameroun - Nigeria - Kenya Poule C : Angola - Congo - Algérie - Cap-Vert

