Face à la presse, les mareyeurs de Hann-Plage ont réagi aux échauffourées notées ces temps-ci à Kayar. La communauté de Hann-Plage a décidé de s’ériger en bouclier pour porter le combat avec leurs collègues de Guet-Ndar.

Les populations de Guet-Ndar ne seront pas seules dans leur combat. ‘’Elles peuvent compter sur nous qui sommes leurs parents à Hann-Plage et sommes prêts à nous donner corps et âme pour les protéger’’, a dit le représentant des pêcheurs de Hann-Plage, El Hadj Ousmane Dieng.

Ils ont fait face à la presse et disent s’ériger en bouclier face aux attaques des pêcheurs de Kayar. D’après lui, l’utilisation des monofilaments a été à l’origine d’une bataille rangée entre pêcheurs de Kayar et de Mboro qui a fait plusieurs blessés. ‘’Jusqu’à l’heure où je vous parle, cette bataille n’a pas cessé. Certains d’entre nous étaient à Kayar pour y travailler. Mais à cause d’un problème qui ne les concerne pas, ils ont dû rentrer, car leurs maisons ont été saccagées et leurs biens volés, dont des moutons, des poulets et des habits’’, a fait savoir le représentant des mareyeurs.

El Hadj Ousmane Dieng a ajouté qu’hier mercredi, ils ont brûlé des pirogues en mer. Un fait qu’il a condamné. ‘’A Hann-Plage, les jeunes avaient l’intention d’aller jusqu'à Kayar pour se bagarrer. Nous sommes des Sénégalais qui avons le droit de travailler partout au Sénégal comme tous les pêcheurs du pays’’, a dit Hadji Ousmane Dieng.

Il a rappelé que les populations de Guet-Ndar ont beaucoup contribué à la stabilité du pays. Il se désole de ce qui se passe aujourd’hui. ‘’Nous condamnons et dénonçons avec la dernière énergie cette situation. La mer est pour tous les Sénégalais. Il n’est pas du ressort de simples citoyens de délimiter la mer, de fixer des limites à leurs semblables. Le Sénégal est un et indivisible. Il n’y a qu’une seule carte nationale d’identité. Nous sommes des pêcheurs et c’est la mer que nous connaissons. De plus, les populations de Guet-Ndar ont des droits à Kayar’’, insiste-t-il.

Cheikh Talibé Barry, ancien pêcheur, affirme que ce qui se passe à Kayar n’est pas une première. A l’en croire, c’est un conflit qui dure depuis des années. Les pêcheurs de Kayar, dénonce-t-il, prenaient leurs petites pirogues en allant à haute mer chercher ‘’nos filets, les coupaient et prenaient nos poissons. On a déposé des plaintes et déclarations, mais rien n’a abouti’’.

Il a rappelé que la bagarre opposait les pêcheurs de Kayar et de Mboro, et que les Guet-Ndariens n’ont rien à voir avec leur problème. ‘’Nous demandons à l’État et son gouvernement de prendre ce problème au sérieux, de prendre des mesures, avant qu’il ne soit trop tard, sinon ça va dégénérer. Force doit rester à la loi’’.

