Le HCDS prépare ses membres à la mise en place du processus d'autoévaluation sur la Méthode d'autoévaluation des institutions de dialogue social (MA-IDS) qui a été instituée par le BIT. Elle est considérée comme une approche pertinente à même de permettre au HCDS de s'autoévaluer.

Après la ratification par le Sénégal de la Convention n°144 sur les consultations tripartites de l'Organisation internationale du travail (OIT), les parties prenantes au dialogue social tripartite ont mis en place le Haut conseil du dialogue social (HCDS) à travers le décret 2014-1299 du 13 octobre 2014 créant et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du HCDS.

Depuis lors, l'institution dirigée par Innocence Ntap Ndiaye est très visible comme instrument moderne de gouvernance des relations de travail et sa valeur ajoutée en tant qu'acteur incontournable de gestion des relatons de travail au Sénégal est évidente.

De plus, le HCDS du Sénégal est une institution qui soutient la dynamique sous-régionale du dialogue social à travers l'animation des activités de l'Internationale francophone du dialogue social (IFDS), du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA (CTDS/UEMOA) et par des appuis directs aux mandants des autres pays (Togo, novembre 2022 – Guinée, janvier 2023).

Mais malgré ces résultats probants, il est devenu une nécessité pour le HCDS d’adopter une méthode d’autoévaluation. C’est dans ce cadre que l’institution a regroupé 15 de ses membres pour les former dans la mise en œuvre d’un processus d’autoévaluation. Elle ‘’se justifie, en partie, par le souci d’apporter des éléments de réponses appropriées à cette préoccupation légitime des mandants tripartites du HCDS, tout en les imprégnant sur les spécificités que peut revêtir l’évaluation de l’efficacité des actions des institutions de promotion du dialogue social’’, indique la présidente du HCDS.

Puisque, poursuit Innocence Ntap, la MA-IDS constitue un outil pertinent pouvant permettre aux membres des institutions de dialogue social de procéder à leur autoévaluation approfondie et de concevoir un plan d'action pour renforcer le caractère inclusif de leur mission et leur efficacité. ‘’Le HCDS ne manquera pas d’exploiter cet outil pour améliorer ses performances en matière de promotion du dialogue social, aussi bien dans les relations professionnelles que dans la mise en œuvre des politiques publiques au Sénégal’’, ajoute-t-elle.

Innocence Ntap se réjouit que les mandants tripartites du HCDS se soient toujours intéressés à la question de l’évaluation de leurs propres actions de promotion du dialogue social au Sénégal et leurs impacts sur les politiques publiques, en arrimant les plans stratégiques successifs de l’institution aux différents programmes d’actions prioritaires du Plan Sénégal émergent (PSE)’’. Ce qui lui fait remarquer qu’à l’occasion de sa 30e session de l’Assemblée plénière, tenue au mois de mars dernier et consacrée à l’évaluation de son plan stratégique 2020-2022 et de son programme annuel 2022, ‘’les membres s’étaient beaucoup préoccupés de la nécessaire évaluation et de l’autoévaluation des actions de l’institution, ainsi que leur efficacité et leurs impacts sur les politiques publiques’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)