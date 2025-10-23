Par décret présidentiel n°2025-1636 en date du 15 octobre 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a élevé le général de corps d’armée Mbaye Cissé au rang et à l’appellation de général d’armée. Cette distinction, qui prend effet à compter du 30 octobre 2025, ne surprend ni la haute hiérarchie militaire ni les autres échelons de l’armée. Elle sanctionne un parcours exemplaire au service de la nation et de ses forces.

Le décret, pris après consultation des textes régissant le statut général des officiers d’active et l’organisation des Forces armées, souligne la continuité d’une tradition républicaine : récompenser les officiers ayant fait preuve de loyauté, de compétence et de leadership au plus haut niveau de la hiérarchie militaire.

Le général Mbaye Cissé, jusque-là chef d’état-major général des Armées, rejoint ainsi le cercle restreint des officiers sénégalais à avoir atteint le grade suprême de général d’armée — une distinction rare, réservée aux plus hauts responsables de la défense nationale. La liste de hauts officiers ayant ainsi été sanctionnée n’est point longue.

L’uniforme depuis 12 ans

Sorti de l’École nationale des officiers d’active (ENOA) de Thiès, Mbaye Cissé a bâti une carrière solide, marquée par une grande diversité de commandements. Avant d’accéder au poste de chef d’état-major général des Armées, il a dirigé plusieurs structures clés, notamment la Direction du Renseignement militaire, la Direction de la Documentation et de la Sécurité extérieure (DDSE), ainsi que l’État-major particulier du président de la République.

C’est à l’âge de 12 ans qu’il porte pour la première fois la tenue au Prytanée militaire de Saint Louis où il fera tout son cycle lycéen.

Il a occupé des fonctions au sein de missions internationales, participant à l’affirmation du Sénégal comme acteur majeur des opérations de maintien de la paix en Afrique. Reconnu pour sa rigueur, sa discrétion et sa maîtrise des enjeux stratégiques, le général Mbaye Cissé incarne une génération d’officiers marqués par la double exigence de professionnalisme et de fidélité à la République.

Cette promotion intervient dans un contexte de recomposition institutionnelle et de renouvellement au sommet de l’État. Elle traduit la volonté du chef suprême des Armées de consolider la chaîne de commandement autour d’officiers expérimentés, rompus aux défis sécuritaires contemporains : terrorisme transfrontalier, cybersécurité, modernisation logistique, et coopération régionale.

L’élévation du général Mbaye Cissé au rang de général d’armée vient ainsi saluer plus de trois décennies de service, marquées par une fidélité constante aux valeurs de discipline, d’honneur et de défense du territoire national. Artilleur reconnu, le général Mbaye n’en est pas moins spécialiste en Relations internationales et maîtrisard en philosophie. C’est dire…