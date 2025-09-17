Publié le 17 Sep 2025 - 17:42

Homicide involontaire

 

Le commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a procédé, le 15 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu dans le cadre d’une enquête pour homicide involontaire à la suite d’une bagarre. Selon les informations recueillies, les faits se sont déroulés dans la matinée du 15 septembre, à la cité Baraque. Le service a été alerté par un appel téléphonique du délégué de quartier indiquant qu’une bagarre entre jeunes avait dégénéré.

Un individu, évacué à l’hôpital Principal, est finalement décédé des suites de ses blessures. Le transport rapide de la police vers la structure hospitalière a permis de confirmer le signalement initial. Les recoupements menés sur les lieux, notamment auprès du frère du défunt, ont confirmé que ce dernier avait été blessé par un autre individu présent lors de l’altercation.

Le commissaire de Grand-Yoff, informé de la situation et disposant des premiers éléments sur place, a coordonné l’interpellation du suspect, qui a ensuite été remis au commissariat de Dieuppeul. Lors de son interrogatoire sommaire, le mis en cause a déclaré que, la veille des faits vers 3 h, la victime, visiblement en état d’ébriété, l’avait provoqué et menacé avec un tesson de bouteille.

Pour se défendre, il s’était également saisi d’un tesson de bouteille, ce qui a conduit à une blessure mutuelle. Le suspect est retourné chez lui après l’altercation et n’a été informé de la gravité des blessures de la victime que plus tard. Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours afin de déterminer avec précision les circonstances de ce drame.

