Hommage à Djibo Leyti Ka

Le porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Vilane, a rendu hier un vibrant hommage à l’ancien ministre et fondateur de l’Union pour le renouveau démocratique (URD) Djibo L. Ka, décédé un 14 septembre 2017. « Djibo Leyti Ka fut un homme d’État rigoureux, un militant infatigable et un bâtisseur de consensus.

Il a suscité des vocations. Son parcours au sein du Parti socialiste, son sens du devoir et sa fidélité aux idéaux de justice sociale et de progrès pour tous resteront gravés dans nos mémoires. Son départ nous avait attristés, mais son héritage nous inspire. À travers ses combats, ses discours et ses actes, il a incarné une certaine idée du Sénégal : celle d’un pays debout, digne et tourné vers l’avenir. Au nom du Parti socialiste, je rends hommage à son œuvre, à son courage et à son humanisme. Que sa mémoire continue de guider les générations futures dans la quête d’un Sénégal plus juste et plus solidaire », a écrit M. Vilane dans une note.