A quelques heures de la rencontre décisive face au FC Barcelone, comptant pour la manche retour des 8es de finale de la Ligue des champions, Idrissa Gana Guèye estime que ses coéquipiers du PSG et lui sont prêts et engagés à consolider leur large victoire (4-1) obtenue à l’aller, au Camp Nou.

Le Paris Saint-Germain a effectué un pas important vers la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont battu largement (4-1) le FC Barcelone, à l’aller, au Camp Nou. A quelques heures de la manche retour, ce mercredi (20 h), au Parc des Princes, l’objectif sera d’achever le travail accompli mi-février dernier (le 16).

Mais les esprits sont encore marqués par la débâcle de 2017, quand les Rouge et Bleu, après une victoire (4-0) à domicile, se faisaient éliminer par les Barcelonais chez eux (6-1). Néanmoins, Idrissa Gana Guèye rassure. ‘’On reste prêt pour toutes les situations. J’avais plus d’appréhension pour le match contre Brest, pour la préparation, pour la concentration, que pour des matches comme Barcelone, où je sais que tout le monde sera prêt, motivé et concentré à 200 %’’, a déclaré le milieu de terrain du PSG dans un entretien sur le site officiel du club.

Par rapport à l’enchaînement des matches qui pourraient constituer un fardeau pour les joueurs parisiens, l’international sénégalais estime qu’il faut ‘’gérer’’ la fatigue mentale et physique avec le staff et ‘’bien récupérer’’. ‘’Il faut surtout ne pas trop réfléchir. Il faut toujours rester connecté. Peu importe, Coupe de France, championnat ou Champions League. Il faut toujours garder le même niveau d’intensité, le même niveau de sérieux et de préparation’’.

L’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars s’est aussi prononcé sur sa bonne forme du moment, après un début de saison assez difficile. Selon lui, ce bien-être physique est ressenti sur toute l’équipe. ‘’Il a fallu un peu de temps pour reprendre la forme et essayer d’aller de l’avant, parce que c’était une période compliquée pour tout le monde. Notamment, pour nous qui sommes allés en finale (de Champions League) et qui sont revenus tout de suite après pour enchaîner avec le championnat. C’était compliqué. On le voit avec d’autres clubs à l’étranger, c’est pareil’’.

Ce passage à vide a impacté sur les résultats du club de la capitale qui, contrairement aux années précédentes, court derrière ses concurrents au tableau de classement pour le titre de champion de France. Pour lui, en plus de l’enchainement des deux saisons, l’absence du public dans les tribunes explique aussi la frilosité de l’équipe au Parc où les adversaires ‘’n’ont pas la pression qu’ils avaient avant’’. ‘’Cette saison, on n’a pas l’avance qu’on avait les saisons précédentes. Maintenant, c’est à nous de tout donner. Le plus important, c’est de terminer cette saison et de finir champion. Et après, on oubliera tout ça. Ça ne sera que des souvenirs’’.

Quant à son nouvel entraineur, Gana Guèye confie que c’est quelqu’un de ‘’très sympa et ouvert à tous les joueurs’’. ‘’Il (Mauricio Pochettino) a appris à connaître les joueurs, personnellement d’abord et après sur le terrain, trouver le meilleur de chacun pour construire une bonne équipe’’.

Sur les méthodes de travail du technicien argentin à l’entrainement, l’ancien Lillois a souligné surtout ‘’l’intensité’’. ‘’Quand le coach est arrivé, on a eu beaucoup de courses et on s’attendait à ça. On savait que c'était un coach qui aimait bien mettre de l'intensité aux entraînements et faire courir ses joueurs. On a eu beaucoup, beaucoup de travail physique, parce qu’il estimait sûrement qu’on était un peu à la traîne physiquement. C’est ça qui nous a permis aujourd'hui d’être mieux sur le terrain, d’avoir un peu plus la confiance et de savoir que l’on peut terminer les matchs sans être fatigués physiquement’’.

