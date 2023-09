Le département de Keur Massar étrenne de nouvelles infrastructures abritant l’État-major de la compagnie de gendarmerie territoriale et la brigade de recherches. À l’occasion de l’inauguration, hier, Me Sidiki Kaba est revenu sur les spécificités de ce large territoire de la capitale sénégalaise.

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a procédé, hier, à l’inauguration de l’État-major de la compagnie de gendarmerie territoriale et la brigade de recherches de Keur Massar. S’agissant du dernier-né des départements du Sénégal, le ministre a insisté sur son développement fulgurant et son explosion démographique qui nécessitent l’implantation de ladite brigade de recherches. ‘’Il y a de cela quelques décennies, Keur Massar était un paisible village, une zone de maraichage et d’élevage situé entre les départements de Rufisque et de Pikine.

Depuis 2005, le développement des transports urbains et des infrastructures routières, suite aux programmes de désengorgement de Dakar, a constitué un élément phare de la croissance urbaine de cette localité. Aujourd’hui, Keur Massar est devenu un important pôle d’échanges de tous produits d’élevage et d’agriculture. Sa population est passée de 8 000 habitants en 1996 à environ 800 000 actuellement’’, constate Me Sidiki Kaba.

Il faut dire que cette croissance démographique exponentielle et le poids économique ont conduit à son érection en département, en 2021. De ce fait, fait remarquer le ministre, cela a aussi occasionné la reconfiguration du dispositif sécuritaire pour mieux répondre aux attentes des populations. Il déclare : ‘’Les menaces sécuritaires qui ont pour nom les mouvements extrémistes, la prolifération de réseaux mafieux et de trafics de toutes sortes, mais aussi les tensions sociales exacerbées par les incitations à la haine et à la violence à travers les réseaux sociaux, constituent de sérieuses entraves à la mise en œuvre des politiques de développement.

La sécurité et le développement se trouvent ainsi indissociables, car une amélioration de la gestion du système de sécurité contribue à instaurer un environnement propice à l’émergence d'activités économiques et sociales. Cette relation de cause à effet a été bien comprise et traduite dans le Plan Sénégal émergent, à travers son axe III qui consiste à renforcer la paix et la sécurité, piliers essentiels d’une stabilité sociale, économique et politique. D’ailleurs, lors du forum Invest in Senegal, qui s’est tenu du 6 au 8 juillet 2023 au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniado, Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, le rappelait à juste titre : «Notre premier investissement, c’est la paix, la sécurité, la stabilité et l’état de droit.» C’est toute la justification de la montée en puissance de la gendarmerie nationale dans ses différentes composantes.’’

Ainsi, l’implantation de la compagnie de Keur Massar répond à la volonté de mettre en œuvre un dispositif cohérent et adapté à l’évolution du contexte sécuritaire et de la configuration de la carte administrative et judiciaire de notre pays. ‘’Cette compagnie de gendarmerie, compétente dans les départements de Pikine et de Keur Massar, polarisera désormais les brigades territoriales de Thiaroye, de la Zone franche industrielle, de Keur Massar ainsi que la brigade de recherches de Keur Massar. Elle permettra, d’une part, de renforcer les mesures opérationnelles de lutte contre la criminalité ambiante dans les deux départements et, d’autre part, de renforcer significativement le sentiment de sécurité de nos concitoyens’’, annonce Me Kaba.

Dans ce sens, il explique que la mise en place de cette brigade de recherches complète le dispositif des brigades territoriales, dans le sens où c’est une mesure structurelle visant à renforcer les capacités techniques d’investigations dans un contexte de criminalité multiforme.

D’ailleurs, le ministre des Forces armées annonce l’inauguration d’autres infrastructures, dans les jours à venir : l’État-major de la compagnie de Thiès et de la brigade de proximité de Fandène dont les travaux sont achevés.

AMADOU FALL