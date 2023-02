Gandoul est doté de nouvelles infrastructures. Hier, le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, a inauguré plusieurs infrastructures de santé, d’éducation et de développement durable réalisées par la fondation Sonatel dans cette localité située dans la région de Thiès, département de Mbour et commune de Diass.

Dans le cadre du projet village de la fondation Sonatel, le directeur général et président du Conseil de la fondation Sonatel, Sékou Dramé, a inauguré, hier, en présence de plusieurs autorités locales et administratives, plusieurs infrastructures à Gandoul. Il s'agit d'une école élémentaire équipée de sept salles de classe disposant d'une cantine et de toutes les commodités, d'un Daara moderne de trois salles de classe, d'un poste de santé avec des équipements de dernière génération et d’un marché, pour répondre un vœu aux populations de Gandoul.

Le coût de ce projet est estimé à 400 millions F CFA. Ainsi, toutes ces infrastructures inaugurées disposent d'une électricité solaire. Selon Sékou Dramé, la Sonatel apporte sa contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations du monde rural, notamment à celles de Gandoul.

Poursuivant son intervention, il appelle la jeunesse sénégalaise qui saccage la Sonatel de bien préserver ce bijou, au lieu de le caillasser, car elle est notre patrimoine national et elle emploie plusieurs jeunes Sénégalais.

Par la même occasion, il invite la jeunesse, les populations de Gandoul, notamment au maire de Diass, de bien préserver les infrastructures que la Sonatel leur a offertes.

Présent à la cérémonie, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a magnifié les travaux de la fondation Sonatel. Selon lui, l’entreprise est en train de jouer son rôle dans l'équité territoriale initiée par le président de la République. Ainsi, poursuit-il, cette journée d'inaugurations est le symbole qui doit susciter toutes les entreprises sénégalaises.

"Avec cette école réhabilitée, dit-il, cela témoigne la volonté de la Sonatel d’offrir à ces jeunes la possibilité d’étudier dans les meilleures conditions’’. Le ministre d’ajouter : "Nous devons tous respecter, aider, soutenir la Sonatel, car elle nous appartient et elle est notre patrimoine national."

Pour sa part, le maire de la commune de Diass, Mamadou Ndione, a ajouté que ce paquet de projets rehausse le niveau et place Diass dans une dynamique de mise à niveau des infrastructures. En tant que commune, dit-il, "nous avons pris l’engagement de gérer l’aspect sécuritaire pour préserver ces infrastructures. La mairie va également travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour pouvoir préserver ces réalisations".

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)