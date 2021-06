Après le drame du centre de santé de Linguère, en avril dernier, l’hôpital régional de Saint-Louis a frôlé le pire dimanche soir. Il n’y a eu aucune victime, mais d'importants dégâts matériels recensés au service de réanimation. Une enquête est ouverte par la police pour situer les responsabilités.

Les malades et leurs accompagnants ainsi que le personnel soignant qui était de garde dimanche dernier à l'hôpital de Saint-Louis, ont eu la peur de leur vie. En effet, vers 20 h, avec une rapidité de propagation extraordinaire, un incendie s'est déclaré au service de réanimation de l'hôpital, créant une grande frayeur sur les lieux et un sauve-qui-peut indescriptible. Mais grâce à la témérité des premiers secours, les sept malades qui étaient internés dans le service ont été vite évacués et transférés à l'ancien local réservé aux malades de la Covid-19 et qui était fermé depuis quelques semaines.

Mais il y a eu plus de peur que de mal, car aucune victime n'a été notée. Cependant, il y a d'énormes dégâts matériels avec plusieurs machines techniques endommagées.

Avec le soutien des éléments du service de maintenance de la structure sanitaire, les sapeurs-pompiers, qui se sont déportés sur les lieux, ont vite maîtrisé le feu.

En attendant les conclusions de l'enquête ouverte par la police et la protection civile sur les véritables causes de l'incendie, c'est la vétusté des installations électriques du bâtiment, vieux de plus de 100 ans, qui est indexée comme étant à l'origine du sinistre.

Le directeur de l'hôpital, Docteur Thierno Seydou Ndiaye, s’est réjoui qu’il n'y ait pas de victimes et que le feu soit maîtrisé à temps avant sa propagation vers d'autres services. "Les techniciens de la sécurité hospitalière, la police et les agents du service de maintenance de l'hôpital sont sur place pour faire l'évaluation des dégâts. Mais pour soulager les usagers, on va travailler pour la reprise du service de réanimation et les installations seront aussi reprises", a annoncé le Dr Ndiaye.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)