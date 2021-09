Ce weekend, la station balnéaire de Saly a été le théâtre d’un drame. Il s’agit d’un incendie qui s’est produit dans une résidence. Trois morts ont été enregistrées et des blessés graves conduits à l’établissement public de santé de Grand-Mbour. Le gérant a été placé en garde à vue.

Un incendie d’une rare violence s’est produit à Saly Portudal, dans la nuit du samedi au dimanche, au cœur de la résidence Les Palmerais. Selon nos sources, c’est vers les coups de 6 h 30 du matin que les sapeurs-pompiers de Saly ont été informés de la survenue d’un feu sur le lieu indiqué. Il s’agissait effectivement d’un incendie qui concernait trois villas dans l’enceinte de la résidence. Dans ce sens, ‘’l’engagement d’un dispositif composé de trois citernes, deux ambulances et un véhicule léger, plus 30 gradés des sapeurs-pompiers a permis, dans un premier temps, d'effectuer le sauvetage des victimes à l'intérieur des villas, ensuite d'arrêter, puis d'éteindre l'incendie, a renseigné le commandant de brigade d’incendie et de secours n°2, le lieutenant-colonel Cheikh Tine.

Toutefois, malgré ce dispositif et la détermination des soldats du feu, trois personnes ont succombé aux flammes. Il s’agit d’un couple d’enseignants originaire de Saint-Louis : A. P. Tavarez, sa femme C. Tavarez et leur bébé d’un an, E. Tavarez qui ont tous perdu la vie. Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l’hôpital de Grand-Mbour. D’autres personnes ont eu des blessures et se trouvent dans un état critique. Notre source révèle aussi que d’autres personnes qui ont réussi à s’extirper des flammes, ont été transportées à l’hôpital dans un piteux état.

Le feu aurait été provoqué par un court-circuit électrique.

Pour le moment, l’ampleur des dégâts occasionnés n’est pas encore connue. Selon nos sources, le gérant de la villa, un homme d’une cinquantaine d’années, originaire de la Casamance, est placé en garde à vue depuis les évènements. Il est poursuivi pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui.

Hier, le ministre du Tourisme a effectué le déplacement sur les lieux pour s’imprégner de la situation. Lors de sa visite, Alioune Sarr n’a pas été très loquace. Il s’est juste limité à présenter les condoléances du président de la République. Aussi, a-t-il indiqué, ‘’ceci devrait nous rappeler nos devoirs de vigilance sur les questions de sécurité, mais également sur les normes. Ça doit nous interpeler, chacun en ce qui le concerne, pour que nous poussions assurer en permanence la sécurité des personnes et des biens’’.

Cet appel du ministre est plus que jamais opportun, dans la mesure où cet incendie vient s’ajouter à la liste d’accidents et d’incidents qu’a connus la Petite Côte.

IDRISSA AMINATA NIANG