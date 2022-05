La Fédération sénégalaise de football (FSF) a fermement condamné les scènes de violence qui ont émaillé le match entre le Ndiambour de Louga et le Jaraaf de Dakar, lors de la 21e journée de Ligue 1, dimanche dernier au stade Alboury Ndiaye de Louga. Elle a invité la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) à prendre toutes les dispositions pour situer les responsabilités et infliger aux auteurs une sanction exemplaire.

Les incidents survenus au stade Alboury Ndiaye de Louga, dimanche dernier, ne sont pas du goût de la Fédération sénégalaise de football (FSF). L’instance nationale dirigeante du ballon rond l’a fait savoir en condamnant ‘’fermement’’, dans un communiqué adressé aux ligues, aux clubs et aux acteurs du football, ces agissements ‘’aux antipodes des principes de sportivité et de fair-play’’. La FSF a prévu de sévir contre les auteurs de ‘’ces graves débordements’’.

Ainsi, ‘’elle veillera, aux côtés de la Ligue professionnelle, à ce que les responsabilités soient rapidement situées à partir des rapports des officiels du match Ndiambour-Jaraaf et que des sanctions exemplaires et dissuasives soient prises contre les fautifs’’.

A la mi-temps de la rencontre opposant le Ndiambour de Louga au Jaraaf de Dakar, en match comptant pour la 21e journée de Ligue 1, des débordements ont été notés dans le stade Alboury Ndiaye. Des supporters ont violemment contesté la décision de l’arbitre qui a sifflé un penalty en faveur du club de la Médina, transformé par Bouly Junior Sambou dans les arrêts de jeu de la première période. Ces incidents, a indiqué le communiqué, ont occasionné ‘’des blessures à l’arbitre du match lâchement attaqué à coups de pierre et à l’entraineur de l’équipe du Jaraaf violemment agressé physiquement à la mi-temps par un membre du camp adverse’’.

Ce lundi, le Jaraaf de Dakar a sévèrement condamné ces incidents. Le club de la Médina a donné des nouvelles rassurantes de leur coach, qui a été victime d’une agression qu’il qualifie de ‘’sauvage et lâche de la part d’un préposé à l’organisation dudit match’’.

Les Médinois ne comptent pas laisser ces actes impunis. Car, ont-ils informé, ils vont exiger ‘’une sanction sévère contre les auteurs de cette agression et se réserve tous les droits de saisir l’autorité compétente pour réparer le préjudice physique et moral subi par son entraîneur’’.

La Fédé prône la ‘’tolérance zéro’’

La Fédération sénégalaise de football a rappelé aux clubs, groupements et ligues organisateurs de matches leur responsabilité quant à la garantie de ‘’sécurité des acteurs, des officiels, mais aussi du bon comportement des supporters et de la bonne organisation des matches’’. Pour cela, elle incite tous ses démembrements, particulièrement la Ligue professionnelle et la Commission de discipline compétente ‘’à prendre toutes les mesures préventives et répressives idoines pour qu’en cette fin de saison les compétitions puissent se dérouler dans de bonnes conditions d’organisation et de sécurité dans un esprit empreint de sportivité’’. Elle leur a également rappelé les sanctions auxquelles ils s’exposent en cas de manquement à ses obligations. Il s’agit, entre autres, ‘’la suspension de stade, le retrait de points, la rétrogradation voire la radiation ou l’exclusion de toutes les compétitions organisées par la FSF sur toute l’étendue du territoire national’’.

LOUIS GEORGES DIATTA